Fotod: Jakobi galeriis avati Toomas Kuusingu ja Taavi Oolbergi ühisnäitus

Näitus käsitleb muutumist, mälu ja kadumist, seda, kuidas vanad maailmad lagunevad ning nende asemele sünnivad uued. Kuusingu argimütoloogilised ja maagilise realismiga põimunud maailmad kohtuvad Oolbergi teostega, mille keskmes on muutus kui pidev ja paratamatu protsess. Koos loovad nad mõtiskluse maailma ja inimese pidevast teisenemisest ning kutsuvad vaatajat mõtlema, mis jääb alles siis, kui tuttavad vormid kaovad.

Toomas Kuusing on lõpetanud EKA vabade kunstide erialal 2005. aastal. Aastast 2001 kuulub kunstirühmitusse Non Grata ja on osalenud Non Grata performance'ite ning näitustega Euroopas, Aasias, Põhja ja Lõuna Ameerikas. Kuusingu loomingut võib leida teiste seas Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi, Mark Rothko Art Center, Contemporary Graphic Art Museum, Museo Internacional De La Grafica ja China Printmaking Museum muuseumide ning galeriide kogudest.

Taavi Oolberg on Võrumaa kunstnik, illustraator ja karikaturist. Ta on lõpetanud 2014. aastal Tartu Kõrgema Kunstikooli meedia- ja reklaamikunsti osakonna. Oolberg on illustreerinud ja kujundanud erinevaid raamatuid ja mänge. Oma kunstis kasutab ta enamasti maali ning skulpturaalseid objekte, vahest ka muid liikuvaid meediume. Hetkel tegutseb ta Lõuna-Eesti metsade vahel.

Näitus "Kaduvad linnad" jääb Jakobi galeriis avatuks 4. septembrini.