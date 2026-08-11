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Pildid: Foku galeriis avati soome kunstniku Hilla Kurki ja Taavi Rekkaro ühisnäitus

Kunst
Foku galeriis avati soome kunstniku Hilla Kurki ja Taavi Rekkaro ühisnäitus
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17 pilti
Kunst

Tallinnas Foku galeriis on avatud Soome kunstniku Hilla Kurki ja Taavi Rekkaro duonäitus "See, mida tuleks tunda".

Ühisel näitusel uurivad kunstnikud isikliku mineviku, puudutuse ja lähedusega seotud teemasid, aga ka seda, kuidas me kujutistega suhestume. Mõlemad kunstnikud otsivad oma praktikas uusi lähenemisviise, liikudes muuhulgas tasapinnaliste kujutiste juurest suurema ruumilisuse poole. Koos loovad teosed dialoogi distantsi ja intiimsuse, kohalolu ja mäletamise vahel. 

Seerias "Clay Diaries" ("Savi päevikud") läheneb Hilla Kurki mälule läbi oma pere ajaloo, uurides, kuidas luua uusi viise traditsioonide ja pärandiga suhestumiseks. Kurki fotodel on kujutatud inimesi koos taimede ja teiste olenditega, kes sünnivad igal hooajal justkui muutumata kujul uuesti.

Taavi Rekkaro esitleb näitusel fotosid ja objekte, käsitledes fotot puudutatava ja kogemust talletava objektina, kus lähedusest saab kogemuse osa. Jäädvustatud kujutistel avanevad kaduvad hetked, sisemised kahtlused ning katsed mõista iseennast ja oma suhteid teistega. Vaadeldes igapäevaseid hetki, küsib kunstnik: kuidas olla kindel, et sa üldse seal olid, kas need momendid ka päriselt olid?

Näitus jääb Foku galeriis avatuks kuni 26. septembrini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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