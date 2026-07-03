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Pildid: Len Murusalu avas Foku galeriis isikunäituse "Peregrina"

Kunst
Len Murusalu avas FOKU galeriis oma isikunäituse „Peregrina“
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23 pilti
Kunst

Neljapäeval avas Tallinnas Foku galeriis isikunäituse Eesti kunstnik ja filmitegija Len Murusalu. "Peregrina" ühendab palverännaku fotod, luule ja 2011. aastal alustatud elukestva videoinstallatsiooni "Otsides Kuldajastut".

"Peregrina" kõneleb teel olemisest kui rituaalist. Santiago de Compostela palverännakust inspireeritud projekt jälgib teelolekut kui korduvat, rütmilist ja hetki salvestavat liikumist, mille kaudu avaneb maastik nii välise ruumi kui sisemise seisundina. 

Murusalu loomingule omaselt põimuvad näitusel mälu, ajataju ja korduv dokumenteerimine, mis muudab isikliku rännaku laiemaks mõtiskluseks kuulumisest, kaduvusest ja lootusest. 

Len Murusalu on Eesti kunstnik ja filmitegija. Tal on magistrikraad Londoni Kuningliku Kunstikolledži kaasaegse kunsti praktika liikuva pildi suunal ning Ida-Londoni Ülikooli vabade kunstide bakalaureusekraad.

Murusalu pikaajalised uurimuslikud projektid liiguvad kunsti ja dokumentalistika piirimail, keskendudes mälu, ajataju, kuuluvuse ning marginaliseeritud ajalugude küsimustele.

Näituse raames toimub ka palverännu teemaline vestlusring koos Eesti Jaakobitee Sõprade Seltsiga ning lühifilmi "Mälupärand" linastus koos vestlusega kunstnikuga.

Näitus jääb avatuks 20. juulini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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