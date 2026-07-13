Galerii: teist korda toimunud festivalile Kikumu panid punkti Panda Bear ja Sonic Boom

9.-12. juulini toimus Jänedal teist korda kino-, kunsti- ja muusikafestival Kikumu. Festivali neljandal ja viimasel päeval astusid lavale reedel uue ühise albumi avaldanud Panda Bear ja Sonic Boom.

Festivali viimase päeva avasid Kali järve kaldal kuuetunnise DJ-programmiga Uus Laine DJ-d. Kontserdipäeva avas Londonist pärit soul-jazz laulja ja laulukirjutaja Divine Earth.

Päeva ainsa kontserdi Jäneda õppekeskuse ruumides asuval Konklaavi laval andis pianist Kirke Karja koos Taani kitarristi Teis Semeyga. Jazz'i sai hiljem kuulda ka Pargilaval, kus DJ-kavaga astus üles Hollandist pärit produtsent Martyn.

Pühapäevaõhtused peaesinajad olid Animal Collective'ist ja Spacemen 3 tuntud Panda Bear ning Sonic Boom, kes andsid Jänedal esimese kontserdi pärast teise ühise albumi "A ? of WHEN" ilmumist.

Teist aastat järjest lõpetas festivali briti raadiohääl ja DJ Gilles Peterson, kes alustas kolmetunnist ülesastumist Arvo Pärdi looga "Mina olen juba suur".

Pühapäeval sai viimast päeva nautida ka Jäneda õppekeskuse labürintidesse üles pandud näitusi. Kohal olid Artrovert, Art&Tonic, FOKU, Kogo, Temnikova & Kasela, Tütar ja Vaal galeriid töödega kunstnikelt nagu Marta Vaarik, Robin Nõgisto, Johanna Adojaan, Kristi Kongi, Flo Kasearu, Kärt Hammer, Loora Kaubi. Neli päeva kestnud kinoprogramm lõppes Rasmus Merivoo "Krati" linastusega.

Nelja päeva jooksul said külastajad osaleda ka Jäneda loodusmatkadel, Jäneda mõisa ajalootuuridel, jooksuklubis, supelda Kalijärves, saunatada jpm. Samuti toimus Levila ja Tegevusselts Laevukese koordineeritud meediaeksperiment "Kes tahab saada presidendiks?", mille Kikumu festivalil toimunud kulminatsioon jõuab ka valmivasse dokumentaalfilmi.