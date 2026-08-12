Pildid: Artrovert galeriis avati Rain Saariku isikunäitus

Näituse maaliseeria on inspireeritud romantismi kunstiliikumisest, kus tunti looduses ajatut jõudu ja inimese sisemaailma peegeldust. Nii nagu romantikud otsisid loodusest vastust oma aja muutustele, otsib ka näitus 200 aastat hiljem taga vaikust kaasaegse maailma lakkamatu müra keskel.

"Raini fenomenaalselt filigraansed maalid on vastand kiirelt valminud kunstile – mõni teos võtab tal aasta aega. Sisu on aga igati tänane – põgenemine müra eest fantaasiamaailma ning vaid lõuendil eksisteerivatesse paikadesse. Täiesti realistlik ebareaalsus," ütles galerist Siim Raie.

Näituse graafiline disainer on Aleksandra Sofia Helena Nyyssönen.

Näitus jääb Artrovert galeriis avatuks 19. septembrini