Kikumu filmiprogramm keskendub Aafrikale ja ulmekirjanik H. G. Wellsile

9.-12. juulini teist korda toimuv kino-, kunsti- ja muusikafestival Kikumu avalikustas tänavuse filmiprogrammi, mille valikust leiab nii Aafrika mandri lühifilme kui ka Jänedal suvitanud ulmekirjaniku H. G. Wellsi kirjutistest inspireeritud linateoseid.

"KIKUMU filmiprogramm on eklektiline ja peegeldab kogu festivali nägu. Seega on võimalik võtta ette reise Jänedal aega veetnud ulmekirjaniku Wellsi ekraniseeringutesse, tunnetada õõva, mis võib tekkida Dracula võtetel, ja saada natuke nuusutada Aafrika kino," sõnas Kikumu filmiprogrammi kuraator Johannes Lõhmus.

"Kuna tänavu näitame kino mõisahoones, siis on filmid valitud välja ka selle tunnetusega, mis nende ajalooliste seinte vahele võiks kõige mõnusamalt sobida. Programm on koostatud nii, et oleks vaatamist nii väikestele filmihuvilistele kui ka põhjalikemate kogemuste otsijatele," lisas Lõhmus.

1866. aastal sündinud briti kirjanik H. G. Wells oli üks autoritest, kelle teosed panid aluse ulmekirjanduse tekkimisele. 1934. aasta suve veetis Wells Jänedal, kus lõpetas oma memuaaride kolmanda köite. Festivali kavas ongi linalood, mis on inspireeritud just Wellsi kirjatööst. USA režissööri Erle C. Kentoni 1932. aasta film "Kadunud hingede saar" põhineb Wellsi romaanil "Dr Moreau saar". Tehisaruses tänapäevas igati ajakohasena mõjuvas filmis luuakse asju, mis hakkavad oma teadvust üle võtma ja oletatavate "isandate" kontrolli alt väljuma.

"Kadunud hingede saar" Autor/allikas: Kaader filmist

Wellsi kuulsaima teose põhjal on valminud Byron Haskini 1953. aasta film "Maailmade sõda", mis võitis omal ajal parimate eriefektide Oscari ning on meeldetuletus 1950. aastate maailmas valitsenud tuumaõõvast.

Nelja festivalipäeva peale ära jaotatud kavast leiab ka programmi "Armastusest Aafrika kino vastu", mille on kokku pannud Liis Pihl ja Lwando Faku. Programm algab John Trengove'i 2017. aasta filmiga "Haav". Filmis reisib üksik tehasetööline Xolani koos oma kogukonna meestega maapiirkonna mägedesse, et viia läbi teismeliste poiste meheks saamise rituaal. Pärast seanssi toimub vestlus Lõuna-Aafrika Vabariigist pärit filmihuvilise ja kuraatori Lwando Faku juhendamisel. Arutletakse filmi teemade üle ja Aafrika kino kontekstist laiemalt.

Filmiprogrammi lõpetab valik lühifilme Egiptusest, Ghanast, Lõuna-Aafrika Vabariigist ja Senegalist. Neljas filmis vahelduvad kohtumised metropolides sisemaailma refleksioonidega. Pühapäeval linastuvad "Mikrobuss" (rež. Maggie Kamal, Egiptus), "Tsutsue" (rež. Amartei Armar, Ghana), "Mångata" (rež. Maja Costa, Senegal) ja "Mängur" (rež. Jason Adam Maselle, LAV).

Kikumu filmiprogrammis linastub ka Hispaania režissööri Pere Portabella 1970. aasta film "Cuadecuc, vampir". Eksperimentaalne versioon Bram Stokeri teosest võeti üles teise hispaania filmirežissööri, Jesús Franco "Krahv Dracula" võtetel, kus tegi kaasa ka õudusfilmilegend ning "Sõrmuste isanda" triloogias Sarumani kehastanud Christopher Lee. Filmi tuleb festivalile tutvustama filmiteadlane ja Pere Portabella loomingu ekspert Adrián Onco.

"Cuadecuc, vampir" Autor/allikas: Kaader filmist

Lastekinos saavad kõige nooremad festivalikülastajad nautida kahte Oscarile nomineeritud prantsuse animatsiooni: "Väike Amélie" ja ulme-seiklus "Arco". Mõlemaid filme näeb eestikeelse dublaažiga.

Kodumaistest filmidest jõuavad Jänedal ekraanile Meel Paliale "Pikad paberid", Matiias Viiking Ojaveski värske lühifilm "Terroriseerivad tiivulised" koos Sander Marani 2024. aasta filmiga "Mootorsaed laulsid", Grigori Kromanovi kultuslik "Hukkunud Alpinisti hotell" ja Rasmus Merivoo "Kratt".

Linastuvad ka viis Euroopa filmiauhinda võitnud Oliver Laxe'i "Sirât" ning Luca Guadagnino "Kväär". Lisaks näeb festivalil ka äsja alanud jalgpalli MM-i veerandfinaale, mis festivaliõhtutel aset leiavad.

Festivali kunstiprogrammis osalevad galeriid Artrovert, Art&Tonic, FoKu, Kogo, Tütar, Vaal ning Temnikova & Kasela. Muusikaprogrammis astuvad üles Peter Bjorn & John, Panda Bear ja Sonic Boom, Jazzanova, Maria Somerville, Night Tapes, Florian Wahl, Gilles Peterson ja paljud teised. Kokku esineb viiel laval üle 40 artisti.