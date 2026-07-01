Florian Wahl kaebekoori projektist: võtsime negatiivsed asjad ja laulsime end ilusasse kohta

Florian Wahl kinnitas, et see oli väga lõbus projekt. "Meil oli 15-aastastest kuni 73-aastasteni, saime kokku, mõtlesime, mis on Tallinnas valesti ja panime selle looks kokku," ütles ta ja lisas, et paljude jaoks oli see suur väljakutse, kuna kaebekoori liikmetest enamik pole kunagi varem kooris laulnud. "Neli-viis proovi tegime ja kõigil oli väga lõbus."

"Lugu on meie kirjutatud ja sisend tuli ka meie poolt, aga idee tuli Tellervo Kallinenilt, niiviisi on juba sajas linnas käidud kaeblemas," mainis ta ja lisas, et ütles sellele projekti ilma pikemalt mõtlemata jah-sõna. "Mu enda loomingus on ka kohati sotsiaalne mõõde olemas ja mulle tundus see suurepärane mõte, et seda kuidagi kollektiivselt lahendada. "Naljakaid laule mulle meeldib kirjutada ja me saime palju naljakaid ideid."

"Ei saa!" oli Wahli esimene kord koorile kirjutada. "Ma kirjutasin selle ikkagi enda soololoomingule mõeldes, koorilooks seda tõlgendada on väga keeruline, lisaks ma pole kunagi koori juhtinud," tõdes ta ja lisas, et enne kooriproove tegid nad ajurünnaku, kus hakati ideid edasi arendada. "Pärast seda oli meil 15-16 lehekülge kaebeid, materjali oli palju ja seda oli alguses raske hoomata, aga siis ma hakkasin neid vaikselt noppima ja vaatasin, mis olid kõige naljakamad minu jaoks."

Sellest projektist õppis ta kollektiivis töötamist. "Ma olen selline tüüp, kes on väga individualistlik, aga ma tahtsingi enda koopast välja tulla, inimesed olid õnneks väga vastuvõtlikud, sõbralikud ja toetavad," ütles ta ja lisas, et selle teose eesmärk on võtta negatiivsed asjad ja laulda end ilusasse kohta.

Teose esmaesitlus toimus juuni alguses Balti jaamas, Tallinna kaebekoori laulu muusikavideot saab näha aga EKKM-i suvisel juubelinäitusel "Miks kannad hõõruvad ja teisi küsimusi", mis avatakse 23. juulil. "Seda teost teavad mitmeid meist varasemalt, oleme seda näinud Kiasma kunstimuuseumis, aga tahtsime seda Eestis taasalgatada," ütles EKKMi kuraator-projektijuht Brigit Arop ja ütles, et nad soovisid tuua esile valupunkte, mis inimesi parasjagu vaevavad. "Kunstnikud tegelevad ka sageli ühiskonna nõrgemate kihtide probleemide esiletoomisega."

Tallinna kaebekooris laulsid Agnes Aus, Anita Kodanik, Brigit Arop, Ehtel Merila, Ebe-Ly Puusepp, Epp Kivistik, Helika Evelyn Moll, Kadi Viik, Kadri Jürisoo, Kaia Beilmann, Karoliine Pruul, Katrin Markii, Maarja Ann Ormisson, Madle Saluveer, Mare Müürsepp, Mari-Liis Kupri, Marju Kurg, Marleen Nurm, Markus Kaal, Matilda Tirmaste, Mirjam Keks, Olav Kruus, Reti Meema, Talis Hillar Aulik ja Triin Mihkelson. "Kaebekoor" on soome-saksa kunstnikeduo Tellervo Kalleineni ja Oliver Kochta-Kalleineni poolt 2005. aastal algatatud osaluskunsti projekt, mille raames on kunstnikud loonud koorilaule nii Birminghamis, Helsingis, Chicagox, Singapuris ja mujal.