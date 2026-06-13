Galerii: Tallinna kaebekoor esitas Florian Wahli juhtimisel uue hädalaulu

Etendaja Florian Wahl koostöös Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumiga on rahulolematutele tallinlastele korraldanud kooriproove, mille raames lasti vinguviiulid valla ning valmis lauljate hädadel põhinev koorilaul.

13. juunil toimus Tallinnas, Balti jaama turu tagumisel väljakul hädalaulu avalik esmaettekanne. Laulusõnad on valminud kaeblejate ja Florian Wahli ühistööna, muusika autor on Florian Wahl. Laul kõlas eesti keeles ja kestis umbes seitse minutit.

Pärast avalikku ettekannet saab Tallinna kaebekoori laulu näha muusikavideona EKKM-i suvisel juubelinäitusel "Miks kannad hõõruvad ja teisi küsimusi".

Näitus avatakse 23. juulil ning see jääb muuseumi väliruumis avatuks ööpäevaringselt kuni 27. septembrini.

"Kaebekoor" on 2005. aastal soome-saksa kunstnikeduo Tellervo Kalleineni ja Oliver Kochta-Kalleineni poolt algatatud osaluskunsti projekt, mille raames on kunstnikud loonud koorilaule nii Birminghami, Helsingi, Melbourne'i, Chicago, Singapuri kui ka paljude teiste linlaste osalusel.

Alates 2006. aastast on tegu vabavara teosega ning erinevad inimesed ja institutsioonid on "Kaebekoori" algatanud üle maailma. Tallinnas toimub "Kaebekoor" teist korda, viimati hädaldati 2015. aastal Tallinna Kunstihoones näitusel "DOings & kNOTs".

Kaebekoori lauljad: Agnes Aus, Anita Kodanik, Ebe-Ly Puusepp, Epp Kivistik, Helika Evelyn Moll, Kadi Viik, Kadri Jürisoo, Kaia Beilmann, Karoliine Pruul, Katrin Markii, Maarja Ann Ormisson, Maari Hindsberg, Madle Saluveer, Mare Müürsepp, Mari-Liis Kupri, Marju Kurg, Marleen Nurm, Markus Kaal, Matilda Tirmaste, Mirjam Keks, Olav Kruus, Reti Meema, Triin Mihkelson. Dirigeeris Florian Wahl.