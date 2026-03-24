Florian Wahl ja EKKM panevad kokku kaebekoori

Autor/allikas: Gea Kumpel / ERR
Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum (EKKM) koostöös Florian Wahliga korraldavad mais-juunis tasuta töötoa ja kooriproovid, mille tulemusel valmib aktuaalsetel kaebustel põhinev koorilaul.

Tallinnas toimuva töötoa ja kooriproovide käigus paneb Florian Wahl kokku praegust aega peegeldava hädalaulu, mida kantakse kaebekoori osalistega avalikult ette ning mille salvestust näidatakse EKKM-i juubelinäitusel 2026. aasta suvel.

"Kas kütuse hind lööb hinge kinni või on ajab mõõdu täis autojuhtide ja jalgratturite vastasseis? Äkki käivad sulle pinda hoopis proteiinitooted või et sa ei saanud piletit "Rahamaale"? Mõni pahandab varajase linnulaulu, teine hoopis umbes mälumahu üle. Häda ei anna häbeneda! Enam ei pea oma kaebusi tagasi hoidma, sõbrale või Facebooki pihtima, vaid hoopis kokku koguma," selgitab EKKM.

"Kaebekoor" on soome-saksa kunstnikeduo Tellervo Kalleineni ja Oliver Kochta-Kalleineni poolt 2005. aastal algatatud osaluskunsti projekt, mille raames on kunstnikud loonud koorilaule nii Birminghami, Helsingi, Melbourne'i, Chicago, Singapuri ja paljude teiste linlaste osalusel.

Alates 2006. aastast on tegu vabavara teosega ning erinevad inimesed ja institutsioonid on "Kaebekoori" algatanud üle maailma. Tallinnas toimub "Kaebekoor" teist korda, viimati 2015. aastal Tallinna Kunstihoones näitusel "Doings & Knots".

Kaebekooris osalemiseks ei ole professionaalne lauluoskus vajalik, kõik tasemed ja lauluhääled on palavalt oodatud. Töötuba ja kooriproovid toimuvad 11. mai ja 8. juuni vahemikus viiel korral EKKM-is. Kaebekoori saab registreerida siin.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

