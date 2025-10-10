Uue muusika reede: Florian Wahl, Maria Kallastu, Clicherik ja Mäx, Madonna jt

Võib vist öelda, et ka Taylor Swifti albumi ilmumisele järgneva nädala kannavad paljud artistid automaatselt maha, aga õnneks jagub julgust kodumaistel tegijatel.

Maria Kallastu – "DDG"

Maria Kallastu hakkab debüütalbumit välja andma. See valmib koos Mattias Tirmaste ning Boipepperoniga ja uus singel veel sel sügisel ilmuvalt albumilt on meie ees – post-post-internet reivipop "DDG".

Cecilia – "Honda"

Ka Cecilia debüütalbum "Sull ja feim" peaks nägema ilmavalgust veel sel aastal ja teisel singlil sellelt reivib temagi. Loo valmimisele aitasid kaasa Manna ja Sander Sadam.

Margiiela – "Alexandria"

Tänavu märtsis väga edukalt debüütalbumi "Ilus päev surra" avaldanud Margiiela võtab juba uusi kurve. Värske singel märgib räppari enda sõnul uue ajastu algust tema loomingus. Uut ajastut kuuleme eeldatavasti ka järgmisel albumil, mille kallal Margiiela juba töötab.

Clicherik ja Mäx – "Emo"

Nädal enne albumi "Club Schlager" ilmumist andis räpiduo välja veel neljanda singli, mis jääb kõlalt väga truuks oma pealkirjale.

Florian Wahl – "Seksikas päästja"

Florian Wahl tegi valmis ja andis välja loo, millega ta juhatas sisse teise vaatuse oma kuulsa Estonias toimunud kontsert-etenduse teise vaatuse. Lisaks Florian Wahlile leiab loo autorite hulgast ka Chris Browni ja Marco Benassi (ehk Benny Benassi), kes kunagi Wahli sõnul temalt loo idee varastasid ja sellest iseendale hiti "Beautiful people" vorpisid.

Meisterjaan ja Riste – "Meelehein"

Järgmisel reedel ilmub plaadifirma Õunaviks alt Meisterjaani album "Meeleheina valvur". Nädal enne jagab produtsent ja laulja meiega veel peaaegu, et nimilugu, millel teeb kaasa ka Riste Sofie Käär.

Sander Saarmets – "Bleu Précieux"

Uus nädal ja uus singel helilooja ja elektroonilise muusiku Sander Saarmetsa järgmisel reedel ilmuvalt albumilt. Seekord nimilugu.

Pantokraator – "Luhal"

Eesti rokkbänd Pantokraator avaldas pärast 16 aastast pausi oma seitsmenda albumi "Déjà vu". Peamiseks inspiratsiooniallikaks oli bändile August Sanga 1938. aastal kirjutatud luuletus "Inimsoohämarus", mis kõlab muusikute sõnul tänases kontekstis ehmatavalt aktuaalselt ning plaadile valiti lood, mis Sanga tekstiga haakuvad. Luuletuse lugemisel tekkinud déjà vu tunne saigi albumi pealkirjaks. Plaadil kõlavad veel Juhan Liivi, Anzori Barkalaja, Veiko Belialsi ja Merca tekstid.

Kaido Kirikmäe – "Elu on hotell"

Elektroonilise muusika helilooja Kaido Kirikmäe avaldas oma seitsmenda sooloalbumi "Tuli tuha all". "Tuli tuha all" peidab eneses ühteteist lugu, mis muusikaliselt jäävad meloodilise synthwave'i, varjatud balearic-sound'i ning varajase ambient-muusika suundadesse.

<a href="https://kaidokirikmae.bandcamp.com/album/tuli-tuha-all">Tuli tuha all by Kaido Kirikmäe</a>

Oklou ja FKA Twigs – "Viscus"

Aasta alguses väga hästi vastu võetud albumi "Choke enough" avaldanud kutsus igati loogilise sammuna oma digitaalselt külma ja karedasse anti-tantsumuusika maailma külla FKA Twigsi, kes ennast seal väga koduselt tunneb. "Viscus" jõuab Oklou tänavuse albumi deluxe-versioonile.

Megadeth – "Tipping Point"

Megadeth eesotsas Dave Mustaine'iga teatas, et järgmise aasta 23. jaanuaril on oodata bändi viimast albumit, mis kannab nime "Megadeth".

Pinkpantheress ja Anitta – "Illegal"

Kuigi 90 protsendil juhtudest me siin rubriigis remiksidest hoidume, siis 22 uut versiooni selle aasta ühe tugevaima albumi lugudest annavad vist kokku piisava põhjuse see ka siin välja tuua. Pinkpantheressi "Fancy That and it's not completely different but also still Fancy That" (tegelikult lihtsalt "Fancy Some More?") peal teevad kaasa Anitta, Sugababes, Kylie Minogue, Bladee, Zara Larsson, Basement Jaxx, Kaytranada jpt.

Madonna – "Right On Time"

31 aastat pärast albumi "Bedtime Stories" ilmumist tähistab Madonna novembris albumi 30. sünnipäeva albumi uusväljalaskega ning EP-ga, millelt leiab albumilugude alternatiiv-versioonide kõrvalt ka seni avaldamata lugusid, nagu näiteks sel nädalal meieni jõudnud "Right On Time", mis valmis koos produtsendi Dallas Austiniga.

Lojay ja Tyla – "Memories"

Nigeeria laulja ja produtsent Lojay, kes sai mõned aastad tagasi koos Chris Browni ja Sarziga maha väikestviisi hiti "Monalisa", võtab koos LAV-i popstaari Tylaga ette sametise afrobeats'i.

Haim ja Bon Iver – "Tie you down"

Ka õdedebänd Haim annab juunikuus ilmunud albumist välja deluxe-versiooni ning esimese laiendusena on meie ees koostöö Bon Iveriga.

Mobb Deep, Nas ja Jorja Smith – "Down For You"

Nasi plaadifirma Mass Appeal alt ilmus legendaarse hiphopiduo Mobb Deepi uus albumi "Infinite", millel kuuleb ka 2017. aasta lahkunud Prodigy häält. Plaadi produtseerisid Havoci, duo teine poole, ja the Alchemist. Oma salmidega toetavad Pusha T, Raekwon, Ghostface Killah jt.

Gorillaz, Trueno ja Proof – "The Manifesto"

Gorillaze album ilmub küll alles järgmise aasta märtsis, aga meile on juba kaks singlit kuulamiseks olemas. Seekord seitsmeminutiline "The Manifesto", kaasas Argentiina räppar-laulja Trueno ning 2006. aastal meie hulgast lahkunud Eminemi lavapartner ja tema räpigrupis D12 tegutsenud Proof.

Kuula kõiki laule siit: