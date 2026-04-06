Katariina Aule: "Leivalaul" on õuduselementidega ajastudraama

Sel nädalal jõuab kinodesse uus lühifilmikassett "Tuli tuha all", kus on esindatud hiljuti valminud Eesti lühifilmid, mis on olnud ka rahvusvaheliselt edukad.

Värskes lühifilmikassetis "Tuli tuha all" saab näha viit filmi. Itaalia päritolu režissöör Silvia Lorenzi uurib möödunud aastal Cottbusi filmifestival esilinastunud "Numbritoas" ühest tunnihotellis peatuvate inimeste lootuseid, unistusi ja muresid. PÖFF Shortsil esmakordselt vaatajateni jõudnud lavastaja Elisabeth Kužovniku "Stiina" räägib üksikvanema ja lapse vahelistest suhetest. Esimest korda jõuab kassetis kodupubliku ette ka Katariina Aule "Leivalaul".

Ligi kolm aastat töös olnud lühifilm on režissööri sõnul õuduselementidega ajastudraama, kuhu on juurde segatud ka veidi huumorit. "Ma olen lapsest saati vaadanud väga palju õudusfilme, mulle meeldib väga päris praktiliste efektidega tehtud õudus ja mingis mõttes ka maagiline realism, Guillermo del Toro oli teismeeas minu suur mõjutaja."

Möödunud aasta lõpus välja tulnud filmide kõrval leiab kassetist ka kaks palju rahvusvahelist tunnustust pälvinud Anna Hintsi ja Tushar Prakashi lühilugu: dokumentalistikat ja fiktsiooni segav "Pimeala" ja saunakeskkonda uue nurga alt vaatav "Sannapäiv". Produtsent Johanna Maria Tamm sõnas, et eelkõige ühendab neid filme see, et kõik käsitlevad ühiskondlikke valupunkte, aga ei tee seda noomivalt, vaid pigem üritavaid leida lootuskiirt.

"Ma arvan, et lühifilmil on Eesti filmis sama oluline roll kui täispikal filmil, seda ei tohiks vaadata kui lühikatsetust või lühivormi, mis on kellegi täispika ambitsiooni kokkusurutud versioon, vaid see ongi täiesti omaette filmiliik," selgitas Tamm.

Filmiajakirjanik ja lühifilmifestivali Valga Hot Shorts korraldav Johannes Lõhmus tunnustas värske kasseti valikut, kuna tema hinnangul on kokku põimitud väga head, huvitavad ning eripalgalised filmid. "Lühifilmižanri üks suuri plusse ongi see, et hea lühifilm on see, kus ei seletata sulle kõike ära, vaid jäetakse vaatajale ruumi edasi fantaseerida, sest lühikese aja jooksul proovida kindla alguse, keskpaiga ja lõpuga lugu rääkida on surmigav."