Kinodesse jõuab kodumaiste lühifilmide kogumik "Tuli tuha all"

Silvia Lorenzi film "Numbrituba" avab uksed juhuslikele kohtumistele inimeste vahel, keda ühendab igatsus armastuse, läheduse ja mõistmise järgi. Elenal ja Alexil on salasuhe, Aivar käib salaja naiseks riietumas ja Jey Yin on kolinud võõrasse riiki kõrgete ootustega, millele tegelikkus vastata ei suuda. Film esilinastus Cottbusi filmifestivalil ja oli ka 2025. aasta PÖFF Shorts programmis.

Elisabeth Kužovniku "Stiina" räägib 28-aastasest üksikemast, kelle 9-aastane tütar Emmat on tihti omapäi kodus. Stiina ei tea, et Emmal on kujuteldav sõbranna, kes pakub talle üksildastel hetkedel seltsi ning lohutab teda, kui on juhtunud midagi halba. Seda, et Emma sõbranna on nendega tegelikult rohkem seotud, kui nad arvata oskaks, ei tea aga kumbki. "Stiina" esilinastus mullu PÖFF Shorts programmis ning pälvis parima lühifilmi tiitli. Lisaks on filmi näidatud Trieste filmifestivalil, Dorico rahvusvahelisel filmifestivalil, CinéBaltique festivalil ning linastub aprilli alguses ka Riia lühifilmide festivali 2ANNAS, Rooma filmifestivali Vision ning Marseille muusika- ja filmifestivali võistlusprogrammides.

Anna Hintsi ja Tushar Prakashi film "Sannapäiv" viib vaataja Vana-Võromaa suitsusauna pimedasse ja intiimsesse ruumi, koos meestega, kellel on seljataga pikk ja väsitav tööpäev. Saunakombestiku käigus hakkab meeste karmi pealispinna alt kumama vaevumärgatavat ja salajast igatsust läheduse järele. "Sannapäiv" esilinastus Cannes'i Kriitikute nädal ning filmi on seejärel näidatud enam kui sajal filmifestivalil nagu näiteks Toronto rahvusvaheline filmifestival, Clermont-Ferrandi lühifilmifestivalil, PÖFF, Odense filmifestival ja Riia lühifilmide filmifestival 2ANNAS.

Anna Hintsi Indias filmitud "Pimeala" leiab teismeline tüdruk Surya üüratult prügimäelt fotokaamera, mis avab tema silmad ümbristevate naiste rääkimata lugudele. Filmis, kus dokumentalistika ja fiktsioon segunevad, keskendutakse prügikorjajate kogukonnale, kes proovib leida oma kohta maailmas keset prügi ja kõrvetavat kuumust. Film "Pimela" esilinastus Tampere lühifilmifestivalil, võitis kolm auhinda FIFOI filmifestivalil ja PÖFF Shorts Rahvusliku võistlusprogrammi peaauhinna, pälvis San Sebastiáni Inimõiguste filmifestivalil noortežürii auhinna ning sai Paris Courts Devant filmifestivalil nii parima rahvusvahelise lühifilmi Grand Prix kui ka Tudengižürii peaauhinna ja võitis auhinna ka Marseille'i filmifestivalil.

Katariina Aule filmis "Leivalaul" unistab 19. sajandi perenaine Leida regilaulu esilauljaks olemisest. Kui ühel hommikul söövad tema lapsed kogemata halvaks läinud leiba ning läbi nende suude kõlab raadiohitt tulevikust, peab Leida otsustama, kas kuuldud laul on õnnistus või needus. "Leivalaul" on linastunud Tampere lühifilmide festivali programmis "Generation XYZ", samuti Varssavi filmifestivalil, Aguilar filmifestivalil, Camerimage'i filmifestivalil, Cottbusi filmifestivalil ning linastub aprillis ka Bostoni rahvusvahelisel filmifestivalil, Praha filmifestivalil, San Luis Obispo filmifestivalil, Science Fiction & Fantasy festivalil ja Corti da Sogni Antonio Ricci lühifilmide festivalil.

Filmi "Numbrituba" produtsent on Inger Põder, Homeless Bob Production. Filmide "Stiina" ja "Leivalaul" produtsendid on Andreas Kask ja Laura Raud, Nafta Films. Filmide "Sannapäiv" ja "Pimela" produtsendid on Johanna Maria Tamm ja Evelin Penttilä, Stellar Film.