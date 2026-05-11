Eesti Filmi Instituut saadab Cannes'i filmifestivalile kolm naisrežissööri

Sel nädalal algab Prantsusmaal, Cannes'is maailma üks suurimaid ja kaalukamaid filmifestivale. Esimest korda saadab Eesti Filmi Instituut festivalile kolm Eesti filmitegijat, kolm naisrežissööri, kel on käsil kas tootmis- või arendusjärgus filmiprojekt, mis viimase kahe aasta jooksul filmiinstituudilt toetust on saanud.

Selle eesmärk on toetada Eesti filmitegijate rahvusvahelistumist ja kasvatada Eesti võimalusi Euroopa kino tihedas konkurentsis, samuti luua suhteid ja kontaktvõrgustikku filmimaailmas. Lisaks Eesti Filmi Instituudile kuulub Eesti delegatsiooni rohkem kui 60 inimest, peamiselt produtsendid, levitajad ja stuudiote esindajad, aga ka näiteks kriitikud ja PÖFF.

Filmiinstituudi projekti raames lähevad Cannes'i režissöörid Anna Hints, Kadri Kõusaar ja Helen Takkin.

"Naisrežissööre on Eestis vähem kui mehi ja on meie kõigi huvides, et ka naistelugusid me näeme ja kuuleme rohkem. Naisrežissööride delegatsioon ongi mõeldud selleks, et naiste lugusid rohkem esile tõsta. Neil kõigil kolmel on parasjagu mängufilmi projektid töös. Need on tugevad ja ka rahvusvahelise potentsiaaliga filmid," ütles EFI tootmisosakonna juht Viola Salu.

"Cannes'i filmiturg on maailma kõige olulisem filmiturg, seda just arthouse või kunstiliste autorite filmide jaoks. Meil on vabad käed antud, et ahmiksid kõike endasse - üritaksid potentsiaalsete koostööpartneritega rääkida, uusi koostööpartnereid leida, aga eelkõige ka filme vaadata," ütles režissöör Kadri Kõusaar.