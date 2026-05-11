X!

Eesti Filmi Instituut saadab Cannes'i filmifestivalile kolm naisrežissööri

Film
Kadri Kõusaar
Kadri Kõusaar Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Film

Sel nädalal algab Prantsusmaal, Cannes'is maailma üks suurimaid ja kaalukamaid filmifestivale. Esimest korda saadab Eesti Filmi Instituut festivalile kolm Eesti filmitegijat, kolm naisrežissööri, kel on käsil kas tootmis- või arendusjärgus filmiprojekt, mis viimase kahe aasta jooksul filmiinstituudilt toetust on saanud.

Selle eesmärk on toetada Eesti filmitegijate rahvusvahelistumist ja kasvatada Eesti võimalusi Euroopa kino tihedas konkurentsis, samuti luua suhteid ja kontaktvõrgustikku filmimaailmas. Lisaks Eesti Filmi Instituudile kuulub Eesti delegatsiooni rohkem kui 60 inimest, peamiselt produtsendid, levitajad ja stuudiote esindajad, aga ka näiteks kriitikud ja PÖFF.

Filmiinstituudi projekti raames lähevad Cannes'i režissöörid Anna Hints, Kadri Kõusaar ja Helen Takkin.

"Naisrežissööre on Eestis vähem kui mehi ja on meie kõigi huvides, et ka naistelugusid me näeme ja kuuleme rohkem. Naisrežissööride delegatsioon ongi mõeldud selleks, et naiste lugusid rohkem esile tõsta. Neil kõigil kolmel on parasjagu mängufilmi projektid töös. Need on tugevad ja ka rahvusvahelise potentsiaaliga filmid," ütles EFI tootmisosakonna juht Viola Salu.

"Cannes'i filmiturg on maailma kõige olulisem filmiturg, seda just arthouse või kunstiliste autorite filmide jaoks. Meil on vabad käed antud, et ahmiksid kõike endasse - üritaksid potentsiaalsete koostööpartneritega rääkida, uusi koostööpartnereid leida, aga eelkõige ka filme vaadata," ütles režissöör Kadri Kõusaar.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:54

Eesti Filmi Instituut saadab Cannes'i filmifestivalile kolm naisrežissööri

14:08

Derek Leheste võitis Itaalia filmifestivalil parima näitleja auhinna

14:01

Billie Eilishi kontsertfilm tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 3400 vaataja

13:04

Heliloojate rostrumil kõlavad Rasmus Puuri ja Georg Jakob Salumäe teosed

12:32

Keeleminutid. Tühi kõht on kõige parem sõnalooja

12:24

Suri kunstiajaloolane Kaia Lehari

10:43

LUULETUS | Kristiina Ehin

10:39

LR-is ilmus briti kirjaniku 1920. aastate Tallinnast inspireeritud romaan

09:37

Eesti eramuuseum hoiab kultuurimälu lõhna, maitse ja vestlusega

09:30

Arvustus. Teie aeg on saabunud, Kurva Kuju Rüütel

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10.05

Robert Nikolajev: Tallinna ööelu vajab inimesi, kes selle eest seisavad

14:08

Derek Leheste võitis Itaalia filmifestivalil parima näitleja auhinna

09.05

Galerii: Florian Wahli silent disco Narva jõe promenaadil

12:24

Suri kunstiajaloolane Kaia Lehari

09.05

Suri muusikateadlane Tiia Järg

10:39

LR-is ilmus briti kirjaniku 1920. aastate Tallinnast inspireeritud romaan

09.05

Galerii: ansambel Hu? naasis lavale

09.05

Tallinna Linnateatris esietendus Lembit Petersoni lavastus "Elu on unenägu"

09.05

Galerii: Euroopa päeva kontsert Vabaduse väljakul

09.05

"OP": Pariisi raamatukogus juhatab vägesid eestlasest peaspetsialist

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo