Galerii: Cannes'i filmifestivali avatseremoonia ja punane vaip

Õhtut juhtinud Prantsuse näitleja Eye Haïdara tsiteeris oma avakõnes režissöör Jean-Luc Godard'i sõnu: "Me ei tee filme selleks, et olla ettevaatlikud." Haïdara avaldas austust filmitegijatele, kes näitavad ekraanil seda, mida inimesed sageli näha ei taha, ning rõhutas kino võimet õpetada vaatajaid üksteist kuulama ja mõistma.

Festivali žüriisse kuuluvad tänavu Demi Moore, Ruth Negga, Laura Wandel, Chloé Zhao, Diego Céspedes, Isaach De Bankolé, Paul Laverty ja Stellan Skarsgård. Rahvusvahelist žüriid juhib Lõuna-Korea režissöör Park Chan-wook.

Elutöö Kuldse Palmioksa pälvis avatseremoonial Uus-Meremaa lavastaja Peter Jackson, kelle loomingut meenutas laval näitleja Elijah Wood. Pika aplausi saatel lavale tõusnud Jackson rääkis oma varasematest Cannes'i-kogemustest ning rõhutas, et tehnoloogial pole väärtust ilma inimlikkuseta.

79. Cannes'i filmifestival kestab kuni 23. maini.