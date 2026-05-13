X!

Galerii: Cannes'i filmifestivali avatseremoonia ja punane vaip

Film
Maura Higgins Cannes'i filmifestivali punasel vaibal
Vaata galeriid
15 pilti
Film

12. mail toimus 79. Cannes'i filmifestivali avatseremoonia, poolteist nädalat kestva festivali avas Pierre Salvadori "La Vénus électrique".

Õhtut juhtinud Prantsuse näitleja Eye Haïdara tsiteeris oma avakõnes režissöör Jean-Luc Godard'i sõnu: "Me ei tee filme selleks, et olla ettevaatlikud." Haïdara avaldas austust filmitegijatele, kes näitavad ekraanil seda, mida inimesed sageli näha ei taha, ning rõhutas kino võimet õpetada vaatajaid üksteist kuulama ja mõistma.

Festivali žüriisse kuuluvad tänavu Demi Moore, Ruth Negga, Laura Wandel, Chloé Zhao, Diego Céspedes, Isaach De Bankolé, Paul Laverty ja Stellan Skarsgård. Rahvusvahelist žüriid juhib Lõuna-Korea režissöör Park Chan-wook.

Elutöö Kuldse Palmioksa pälvis avatseremoonial Uus-Meremaa lavastaja Peter Jackson, kelle loomingut meenutas laval näitleja Elijah Wood. Pika aplausi saatel lavale tõusnud Jackson rääkis oma varasematest Cannes'i-kogemustest ning rõhutas, et tehnoloogial pole väärtust ilma inimlikkuseta.

79. Cannes'i filmifestival kestab kuni 23. maini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:24

Heimtali muuseumis avatakse ülevaatenäitus Uku rahvakunstimeistrite koondisest

11:43

Vabamu uus juht on Maarja Merivoo-Parro

11:40

Festivali Kikumu esinejate hulka lisandus Panda Bear

11:13

Eesti väärtfilmikinod kutsuvad avalikus kirjas tõstma riiklikku toetust

10:57

Eesti keeles ilmus Virginia Woolfi päevik

10:30

Pildid: Rakvere teatris algasid sügishooaja avalavastuse proovid

10:14

Cannes'i päevik #1: "Elektriline Veenus" ületab avafilmide madalaid ootuseid

10:05

Ansambel Karju Lauristin avaldas debüütalbumi

09:59

Galerii: Cannes'i filmifestivali avatseremoonia ja punane vaip

09:17

Arvustus. Elust Eestis neil aegadel

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11.05

Derek Leheste võitis Itaalia filmifestivalil parima näitleja auhinna

11:43

Vabamu uus juht on Maarja Merivoo-Parro

09:59

Galerii: Cannes'i filmifestivali avatseremoonia ja punane vaip

11.05

Suri kunstiajaloolane Kaia Lehari

11.05

Eesti Filmi Instituut saadab Cannes'i filmifestivalile kolm naisrežissööri

12.05

Arvustus. Noorsoo soode soosimine ja loodus lüürilises lootusetuses

11.05

LR-is ilmus briti kirjaniku 1920. aastate Tallinnast inspireeritud romaan

10:14

Cannes'i päevik #1: "Elektriline Veenus" ületab avafilmide madalaid ootuseid

08.05

Marika Vaarik: Lagle uus lavastus on Ekspeditsiooni trupi üks märgilisemaid

12.05

Von Krahlis esietendub Sanna Kartau soololavastus "Ma usun ihasse"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo