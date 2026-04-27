Eesti kaastoodetud film "Vesna" valiti Cannes'i filmifestivalile

Filmi režissöör ja stsenarist on Rostislav Kirpichenko. Rostislav on sündinud Leedus, kuid kolis lapsena Ukrainasse ning sealt edasi Prantsusmaale. "Vesna" on tema esimene mängufilm. Film käsitleb sõjaolukorras inimlikkuse ja väärikuse säilitamise teemat. Filmi tegevus toimub okupeeritud Ukrainas, kus noor preester riskib oma eluga, et tagada hukkunutele väärikas ärasaatmine.

Režissööri sõnul on filmi peamine eesmärk tuua nähtavale kogemused, millest visuaalne tunnistus sageli puudub: "Meil ei ole nendest paikadest ja sündmustest pilte, seega pidime looma kujutised millestki, mida ei ole võimalik näha, kuid need lood põhinevad inimeste tegelikel kogemustel."

Filmi Eesti-poolne produtsent on Vitali Sheremetiev tootmisfirmast Esse House. "Pärast kohtumist Prantsusmaa-poolse produtsendi Helena Pokornyga Cannes'is 2024. aastal sai selgeks, et see on projekt, millest ei saa mööda vaadata. Kui stsenaariumiga tutvusime, mõistsime kiiresti, et tegemist ei ole lihtsalt looga, vaid katsega läheneda kogemusele, mida on peaaegu võimatu vahetult näha – sealhulgas sõjakuritegudele, mis Ukrainas aset leiavad."

""Vesna" räägib valikutest olukorras, kus neid peaaegu ei ole, ning sellest, mis juhtub inimesega, kui vabadus valida kaob. Meie jaoks on see projekt nii isiklik kui ka vastutus – aidata sellel lool jõuda publikuni ning talletada see tunnistusena, mida ei saa hajutada ei kaugus ega ükskõiksus," lisas Sheremetiev.

Eesti poolt on filmi muusika, mille autor on Sten Sheripov, ning visuaalefektide eest hoolitses Heiki Luts (Frost FX). Filmi kõrvalosas mängib ka Ukraina sõjapõgenikuna Eestis viibiv lapsnäitleja Vadym Kochetov.

Eesti Filmi Instituudi peaprodutsent Viola Salu ütles, et kui "Vesna" nende lauale jõudis, oli selge, et see lugu peab valmima ja jõudma rahvusvahelise publiku ette. "Režissööri visioon oli selge ja põhjalik ning autori motivatsioon seda lugu jutustada veenev. On väga rõõmustav, et Eesti on "Vesna" kaastootja ning selles vapustavas loos kõlab Eesti helilooja Sten Sheripovi kirjutatud muusika."

"Vesna" on valminud Leedu, Prantsusmaa ja Eesti koostöös, mille peatootjad on Film Jam (Leedu), Matka Films (Prantsusmaa) ja Esse House (Eesti). Produtsendid on Stasys Baltakis (Film Jam) ja Helena Pokorny (Matka Films) ning kaasprodutsendid Vitali Sheremetiev, Oleksii Zhonik, Mariana Novikova ja Katerina Skrynska (Esse House), Marianne Lenoir ja Éric Lenoir (La Femme qui Aimait les Films, Prantsusmaa) ning Jonathan Lester ja Damien Favreau (Lester Film, Prantsusmaa). "Vesna" osales 2025. aastal PÖFFi ajal toimunud Baltic Eventi kaastootmisturul.

Filmi stsenarist ja režissöör on Rostislav Kirpichenko, operaator Vilius Mačiulskis, kunstnik Iris Morlat, helilooja Sten Sheripov, helirežissöör Marius Blažys, monteerija Marie Vettese. Filmi peaosades on Kęstutis Cicėnas, Valentin Novopolskij, Anastasiia Pustovit, Bartas Ždanovičius, Martynas Kukta, Šarūnas Datenis, Daumantas Ciunis, Viačeslav Lukjanov ja Jevgenija Gladij.

Cannes'i filmifestival toimub 12.–23. maini.