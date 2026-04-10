Cannes'i filmifestivali võistlusprogrammi valiti Eesti kaastootmisel valminud linateos

"Ula" Autor/allikas: Läti filmikeskus
Läti režissööri Viesturs Kairišsi mängufilm "Uļa" valiti Cannes'i filmifestivali Un Certain Regard võistlusprogrammi. Film on valminud Eesti kaastootmisel, stsenaristidena lõid kaasa muuhulgas Andris Feldmanis ja Livia Ulman.

Mängufilm "Ula" räägib Läti korvpallurist Uljana Semjonovast, kolmekordsest maailmameistrist, keda on nimetatud ka üheks 20. sajandi oluliseks Läti sportlaseks. Semjonova üleskasvamisest rääkiva linateose teeb eriliseks fakt, et nimitegelast ei kehasta mitte naine, vaid Läti näitleja Kārlis Arnolds Avots.

Mängufilm "Uļa" on toodetud stuudios Ego Media ning valminud Läti, Eesti, Poola ja Leedu koostöös, partneriteks Allfilm (Eesti), Staron Film (Poola) ja Tremora (Leedu). Filmi loomingulisse meeskonda kuulusid stsenaristid Kārlis Arnolds Avots, Livia Ulman ja Andris Feldmanis, režissöör Viesturs Kairišs, operaator Vojtek Staron, kunstnik Ieva Jurjāne, kostüümikunstnik Rūta Lečaite, grimeerija Lisi Polumā, monteerija Armands Začs ja helirežissöör Sīms Skepasts.

Filmis mängivad Kārlis Arnolds Avots, Čulpan Hamatova, Alekss Kazanavičs, Artūrs Krūzkops, Alise Dzene, Dārta Cīrule, Madara Viļčuka, Kaspars Dumburs, Šamils Hamatovs jt.

Un Certain Regard programmi esilinastus kaks aastat tagasi ka Lätile Oscari toonud Gints Zilbalodise animatsioon "Vooluga kaasa". Läti kinodesse jõuab Viesturs Kairišsi "Ula" sügisel.

Toimetaja: Kaspar Viilup

