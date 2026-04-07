PÖFF esitleb Cannes'i filmiturul ka kaht peagi valmivat Eesti filmi

"Teie teenistuses" on "Meie Erika" autori German Golubi uus tragikomöödia Ida-Virumaal elavast patrullpolitseinikust Helenist, kelle lähedane paneb toime kuriteo. Naine peab valima, kas päästa iseennast, oma perekond või karjäär – ta otsustab päästa kõik.

Keeruliste moraalsete valikute ees seisvat Helenit kehastab Piret Krumm.

Järgmise aasta alguses kinodesse jõudev linateos valmib stuudios Stellar Film.

Eeva Mägi hübriidfilmis "Mo Hunt" nõustub läbipõlenud baleriin kandma raha eest kirikuõpetaja last, et anda oma valule tähendus. Peagi ta taipab, et tema teatrilavastajast armastatu lavastab ka tema ohverdust. Päriselu ja mängu piir hägustub.

Autori algatatud Mo-liikumise neljas film ("Mo Mamma", "Mo Papa" ja "Mo Amori" järel) uurib, kui habras on piir hoolimise, kontrolli ja vägivalla vahel.

Peaosades Jarmo Reha ja Laureen Laur. Filmi toodavad stuudiod Kinosaurus Film ja Kultuurikuur.

Kokku viib PÖFF Cannes´i viis filmiprojekti, mille seas on veel Luksemburgi režissööri Stephen Korytko must komöödia "Surnud isa tüdruk", Hollandi režissööri Edson da Conceição draama "Kadunud poeg" ja Hispaania režissööri Daniel Romero Bueno põnevusdraama "Tütred".

Esitletavad filmid valiti välja rahvusvahelisel konkursil.

"Oleme olnud hüppelauaks paljudele uutele häältele ja loodame, et see on nii ka tänavuse valiku puhul," ütles PÖFFi kunstiline juht Triin Tramberg.

Esitlus kuulub maailma suurima filmituru Marché du Film programmi "Goes to Cannes", kus seitse valitud festivali ja filmiturgu tutvustavad müügiagentidele, levitajatele ja festivalide programmikoostajatele noorte andekate autorite järeltootmises olevaid filmiprojekte, et sillutada neile teed rahvusvahelisele turule.

PÖFF on esitlejate seas kuuendat aastat järjest, lisaks PÖFFile saavad tänavu võimaluse tutvustada oma projekte Tokyo, Rio de Janeiro, Adelaide´i ja esimest korda ka Nigeerias toimuv Aafrika filmifestival, turgudest on välja valitud kaks oma regiooni suurimat: Hong Kong – Asia Film Financing Forum ja Ladina-Ameerika filmitööstust esindav Ventana Sur.

12.–20. maini toimuv Marché du Film on maailma suurim filmiturg, kus osaleb ligemale 4000 filmiprojekti või filmi ja mida külastab 15 000 delegaati kogu maailmast.