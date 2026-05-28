X!

Eeva Mägi ootab uue lavastatud doki jaoks lugusid loomevaldkonna nähtamatust vägivallast

Film
"Mo Hunt" Autor/allikas: Kinosaurus
Film

Režissöör Eeva Mägi töötab hetkel uue projektiga "Mo Hunt", lavastatud dokfilmis paljsatavad loojate pihtumused, kui haprad on piirid hoolimise, kontrolli ja vägivalla vahel. Filmi jaoks ootab Mägi aga lugusid loomevaldkonna nähtamatust vägivallast.

Dokumentaalfilm uurib, kuidas loominguline protsess võib muutuda ruumiks, kus armastus, autoriteet, pühendumus ja vägivald põimuvad viisil, mida on sageli raske märgata või sõnastada.

Tegijad ootavad pihtimusi näitlejatelt, tantsijatelt, muusikutelt, kirjanikelt, lavastajatelt, kunstnikelt ja teistelt loomeinimestelt. Vastavalt inimese soovile tagavad nad ka lugude konfidentsiaalsuse ja anonüümsuse ning pakuvad ruumi ausatele ja keerulistele kogemustele, mida sageli endas kantakse ning millest on raske rääkida.

Jagatud lood võivad anonüümsel kujul saada osaks filmi dokumentaalsest kihist ning aidata kaasa keeruliste teemade avamisele filmis. Tegijad ootavad lugusid aadressil mohuntfilm@gmail.com.

Filmi keskmes on küsimus vastutusest: millal muutub looming manipulatsiooniks või uueks vägivalla vormiks? Kas me võime eristada kunsti selle loojast? Ja kas suur kunst võib muuta inimese süü nähtamatuks või andestatavaks?

Filmi režissöör on Eeva Mägi, produtsendid Sten-Johan Lill ja Eeva Mägi ja tootjafirma Kinosaurus Film. "Mo Hunt" osales tänavu ka programmis PÖFF Goes to Cannes.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:09

Andrus Kivirähk: ooper on elust suurem žanr

16:24

Suri rahvatantsujuht Maie Orav

16:13

Galerii: Eesti Kunstiakadeemia tunnustas parimaid noori loojaid

15:23

Autorite ühingu juht: Eestis on vähe artiste, kelle jaoks on Spotify hea tuluallikas

14:38

Eeva Mägi ootab uue lavastatud doki jaoks lugusid loomevaldkonna nähtamatust vägivallast

14:23

Vabal Laval jõuab publiku ette Tiina Tauraite näidend "Bens või diisel"

13:36

Arvustus. Kas nunnufaktor päästab "Tähesõjad"?

12:37

Hard Rock Laagris astuvad üles nii rahvusvahelised suurnimed kui ka uued tulijad

11:30

Müürilehe peatoimetajana jätkab Aleksander Tsapov

10:25

Vaata uuesti: "Ekraaniproovid Köler Prize'ile 2026" tutvustab kunstipreemia nominente

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

27.05

Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta lahkub Estoniast

27.05

Galerii: EKA linnakus avati lõputööde festival Tase

27.05

Noep valiti maailma suurimasse laulukirjutamislaagrisse New Yorgis

16:24

Suri rahvatantsujuht Maie Orav

27.05

Uus kunstigalerii Tallinna vanalinnas avab uksed Eduard Wiiralti näitusega

26.05

Aivar Kulli ajalootund. Vestlus AI-ga paljastas Heiti Talviku luuletuste tõlkelise algupära

21.05

Flo Kasearu ratsamonument toob Eesti naisliikumise tegelased linnaruumi

26.05

Ooperilaulja Janne Ševtšenko korraldab oma kodutalus minifestivali

12:37

Hard Rock Laagris astuvad üles nii rahvusvahelised suurnimed kui ka uued tulijad

27.05

Laibachi liige Ivar Novak: poliitikud käituvad praegu nagu klounid, aga tõeline huumor on hääbumas

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo