Eeva Mägi ootab uue lavastatud doki jaoks lugusid loomevaldkonna nähtamatust vägivallast

Režissöör Eeva Mägi töötab hetkel uue projektiga "Mo Hunt", lavastatud dokfilmis paljsatavad loojate pihtumused, kui haprad on piirid hoolimise, kontrolli ja vägivalla vahel. Filmi jaoks ootab Mägi aga lugusid loomevaldkonna nähtamatust vägivallast.

Dokumentaalfilm uurib, kuidas loominguline protsess võib muutuda ruumiks, kus armastus, autoriteet, pühendumus ja vägivald põimuvad viisil, mida on sageli raske märgata või sõnastada.

Tegijad ootavad pihtimusi näitlejatelt, tantsijatelt, muusikutelt, kirjanikelt, lavastajatelt, kunstnikelt ja teistelt loomeinimestelt. Vastavalt inimese soovile tagavad nad ka lugude konfidentsiaalsuse ja anonüümsuse ning pakuvad ruumi ausatele ja keerulistele kogemustele, mida sageli endas kantakse ning millest on raske rääkida.

Jagatud lood võivad anonüümsel kujul saada osaks filmi dokumentaalsest kihist ning aidata kaasa keeruliste teemade avamisele filmis. Tegijad ootavad lugusid aadressil mohuntfilm@gmail.com.

Filmi keskmes on küsimus vastutusest: millal muutub looming manipulatsiooniks või uueks vägivalla vormiks? Kas me võime eristada kunsti selle loojast? Ja kas suur kunst võib muuta inimese süü nähtamatuks või andestatavaks?

Filmi režissöör on Eeva Mägi, produtsendid Sten-Johan Lill ja Eeva Mägi ja tootjafirma Kinosaurus Film. "Mo Hunt" osales tänavu ka programmis PÖFF Goes to Cannes.