PÖFF kogub 30. sünnipäevaks külastajate mälestusi ja vanu fotosid

30. sünnipäeva tähistav Pimedate Ööde filmifestival kutsub külastajaid üles jagama oma mälestusi, vanu fotosid ja esemeid.

Jagatu leiab koha juubeli puhul loodavas PÖFFi mälupangas, mis hakkab koondama festivali ajalugu puudutavaid materjale. Oodatud on meenutused eredamatest elamustest, juhtumustest ja filmidest, aga ka PÖFFi tähendusest fännide elus. Samuti festivaliga seotud isiklike rituaalide kirjeldused – alates filmide valimisest kuni festivaliaegse "ellujäämisõpetuseni" välja.

Eriti vajalikud on mälestused ja fotod PÖFFi algusaegadest, eelkõige festivali esimesest kodust Sakala keskusest, mille kohta on festivalil endal säilinud vähe materjali.

Valitud palad leiavad avaldamist PÖFF kodulehel ja teistes festivali kanalites. Materjale oodatakse aadressile poff@poff.ee hiljemalt 31. juuliks.

30. Pimedate Ööde filmifestival toimub 6. kuni 22. novembrini.