Just Filmi asutatud haridusfond aitab lapsed kinno

Just Film Autor/allikas: Saara Mildeberg / PÖFF
PÖFFi noorte- ja lastefilmide festival Just Film kutsus ellu haridusfondi, mille eesmärk on toetada laste õppeotstarbelisi kinoskäike.

Ettevõtmine on ajendatud soovist tagada kõigile lastele võrdne ligipääs professionaalsele filmikultuurile ja -haridusele. "Meil on palju selliseid õpilasi, kes ei saa õppekäikudel kas või majanduslikel põhjustel osaleda, mis tähendab, et nad jäävad ilma võimalusest õppida filmikunsti kaudu empaatiat, kriitilist mõtlemist ja oskust näha lugusid teiste inimeste silmade läbi," põhjendas PÖFFi administratiivjuht Mikk Granström fondi asutamise vajadust.

Just Filmi nime kandvasse haridusfondi saavad teha annetusi kõik ettevõtted ja eraisikud ning annetuste eest on kavas tuua novembris toimuva Just Filmi seanssidele kuni 3000 last üle terve Eesti. Tulevikus laieneb fondi tegevus ka filmiharidusele ja koolitustele, et filmist saaks õppetöö loomulik osa.

Just Filmi juht Jan Joonas Pevkur rõhutas, et iga kinoskäik, mis edaspidi fondi tehtud annetuste eest teoks saab, pole lihtsalt kinoskäik, vaid kujutab endast terviklikku õpikogemust. "Paneme tänavu suuremat rõhku seansijärgsetele aruteludele koos oma ala ekspertidega, samuti lisame filmide juurde ekspertide koostatud õppematerjalid, et arutelu filmi teemade üle saaks jätkuda ka klassiruumis." lisas ta.

Õppekäikude õigusliku reguleerimisega seonduv on olnud avalikkuse tähelepanu all juba mõnda aega. 6. aprillil kirjutas rohkem kui 400 kultuuri- ja haridusasutust ning õpetajat alla avalikule pöördumisele, milles hoiatati õppekäikude vähenemisega kaasnevate tagajärgede eest.

PÖFFi noorte- ja lastefilmide festival Just Film toimub 6. kuni 22. novembrini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

