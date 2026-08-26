X!

PÖFF-i visuaalse identiteedi eest vastutab tänavu Priit Pärn

Film
PÖFF-i visuaalse identiteedi eest vastutab tänavu Priit Pärn
PÖFF-i visuaalse identiteedi eest vastutab tänavu Priit Pärn Autor/allikas: PÖFF
Film

Tänavusele Pimedate Ööde filmifestivalile annab visuaalse ilme Priit Pärn. Esimest korda on visuaali autoriks filmitegijast kunstnik ja see sünnib festivali 30. sünnipäeva puhul.

"Kui mult plakatit telliti, oli peamine nõue, et see oleks originaalne. Et oleks selline plakat, mida ühegi festivali reklaamimiseks pole kunagi tehtud. Ei läinud kaua aega, kui ma teadsin, et plakatil saavad olema kilplased. Kilplased, kes teevad kino. Miks just kilplased? Kilplased ei ole siiani ühtki filmifestivali reklaaminud. Ja neid ei ole kunagi nähtud kino tegemas. Nüüd nad teevad ja neid on palju. On teada-tuntud fakt, et kui palju kilplasi koos midagi teevad, ei ole altminekut karta. Edu on garanteeritud," selgitas Pärn, kes tähistab täna oma 80. sünnipäeva.

Plakatil kujutatud kilplased hakkavad ühtlasi kaunistama kogu tänavuse festivali visuaalset lahendust, ärgates ellu reklaamidel, dekoratsioonidel ja teistel kujunduselementidel.

Eesti animafilmilegend Priit Pärn on kilplasi kujutanud alates 1974. aastast, kui temast sai Rein Raamatu joonisfilmi "Kilplased" üks kunstnikke. Ta on välja andnud koomiksiraamatud "Kilplased" ja "Kilplased globaliseeruvad" ning illustreerinud Eno Raua raamatu "Kilplased".

30. Pimedate Ööde filmifestival toimub 6. kuni 22. novembrini Tallinnas ja Tartus.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:57

Nukuteatrimuuseum kutsub õpilasi teatrinukke leiutama

12:05

Galerii: Tartu Ülikooli raamatukogus avati illustratsiooninäitus "Helge mälestus"

11:25

Rakvere teatri saal kolib linnusesse

10:24

PÖFF-i visuaalse identiteedi eest vastutab tänavu Priit Pärn

10:21

Galerii ja videod | Priit Pärn 80

09:41

Priit Pärna 80. sünnipäeva puhul tele-esilinastub tema värskeim film "Luna Rossa"

08:59

Eesti esitab Oscarile German Golubi filmi "Meie Erika"

08:36

Reimanni juhendaja Mart Koldits: olen käitunud oma südametunnistuse järgi

05:54

Loomeinimesi pahandab plaan riigi kultuuripreemiate summad muutumatuks jätta

25.08

Suri lauljanna Dolly Parton

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

25.08

Draamateater seiskab kaaslaste jookide sisse MDMA-d pannud Oliver Reimanni lavastused Uuendatud

25.08

Suri lauljanna Dolly Parton

08:36

Reimanni juhendaja Mart Koldits: olen käitunud oma südametunnistuse järgi

08.08

Lavakast lavale | Oliver Reimann

24.08

Kunstnikud annetasid kunstnike liidu erakorralisele oksjonile 124 teost

25.08

Suri Velikije Luki trummar Raik Kuusemets

25.07

Lavakast lavale | Robi Varul

25.08

Vanemuine ja Läti Rahvusooper vahetavad sel nädalal külalisetendusteks majad

08:59

Eesti esitab Oscarile German Golubi filmi "Meie Erika"

17.05

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo