PÖFF-i visuaalse identiteedi eest vastutab tänavu Priit Pärn

"Kui mult plakatit telliti, oli peamine nõue, et see oleks originaalne. Et oleks selline plakat, mida ühegi festivali reklaamimiseks pole kunagi tehtud. Ei läinud kaua aega, kui ma teadsin, et plakatil saavad olema kilplased. Kilplased, kes teevad kino. Miks just kilplased? Kilplased ei ole siiani ühtki filmifestivali reklaaminud. Ja neid ei ole kunagi nähtud kino tegemas. Nüüd nad teevad ja neid on palju. On teada-tuntud fakt, et kui palju kilplasi koos midagi teevad, ei ole altminekut karta. Edu on garanteeritud," selgitas Pärn, kes tähistab täna oma 80. sünnipäeva.

Plakatil kujutatud kilplased hakkavad ühtlasi kaunistama kogu tänavuse festivali visuaalset lahendust, ärgates ellu reklaamidel, dekoratsioonidel ja teistel kujunduselementidel.

Eesti animafilmilegend Priit Pärn on kilplasi kujutanud alates 1974. aastast, kui temast sai Rein Raamatu joonisfilmi "Kilplased" üks kunstnikke. Ta on välja andnud koomiksiraamatud "Kilplased" ja "Kilplased globaliseeruvad" ning illustreerinud Eno Raua raamatu "Kilplased".

30. Pimedate Ööde filmifestival toimub 6. kuni 22. novembrini Tallinnas ja Tartus.