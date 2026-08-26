Priit Pärna 80. sünnipäeva puhul tele-esilinastub tema värskeim film "Luna Rossa"

26. augustil tähistab animalavastaja Priit Pärn oma 80. sünnipäeva. Sel puhul jõuab esmakordselt televaatajate ette Priit ja Olga Pärna seni viimane lühianimatsioon "Luna Rossa".

Priit ja Olga Pärna animafilm valmis 2024. aastal Eesti Joonisfilmi ja prantsuse firma Miyu Productions koostöös, linaloo valmimiseks kulus ligi neli aastat. 32 minutit kestva filmi sisust lähtuvalt võeti kasutusele innovatiivne tehnoloogia, kus motion capture süsteem talletab näitlejate liikumise 3D nukkudena arvutis ning lõpptulemuseks on ikkagi 2D joonisfilm. Näitlejatena lõid kaasa Karolin Jürise, Tanel Saar ja Ago Soots.

Loo tegevus toimub Itaalias, tõenäoliselt Napolis. Peategelaste, kahe mehe ja kahe naise suhted on keerulised ning tahtlikult esitatud viisil, mis jätab vaatajatele piisavalt ruumi erinevateks tõlgendusteks. Samas liigub lugu kindlalt konkreetse eesmärgi suunas.

"Luna Rossa" rahvusvaheline esilinastus toimus Itaalias Imaginaria animafestivalil, Eesti publiku ette jõudis film esmakordselt 2024. aastal Pimedate Ööde filmifestivalil. Eesti Filmi- ja Teleauhindadel pärjati "Luna Rossa" ka parima animafilmi preemiaga.

Priit Pärna 80. sünnipäeva puhul on ETV-s töös ka portreesaade, mis jõuab vaatajate ette sügisel.

"Luna Rossa" tele-esilinastub 26. augustil kell 22.25.