"Luna Rossa" helioperaator pälvis Sitsiilia animafestivalil helikujunduse auhinna

Tänavu 11. korda peetaval rahvusvahelisel Animaphixi Uute Kaasaegsete Keelte Filmifestivalil anti helimaastike (i.k. - soundscapes) auhinda Fisherman of Sounds välja kolmandat aastat. Auhinda käisid Bagherias vastu võtmas Pärnad, kes on nii filmi režissöörid kui ka kunstnikud, paraku Kanadas elav Calvert ei saanud tulla.

"See auhind ei olnud meile üllatus. Me tegime "Luna Rossat" 4,5 aastat ja andsime oma parima. Kui me andsime oma parima, on loomulikult tulemuseks parim film! Ja kui on parim film, siis on selge, et parimal filmil on ka parim soundtrack! Nii lihtne see ongi!" ütles Priit Pärn.

Eesti-Prantsuse ühistöös valminud "Luna Rossa" helioperaatori Calvert'iga on Pärnad koostööd teinud ka varem, auhindu võitnud animafilmi "Lendurid koduteel" (2014) juures. Calvert'i sõnul on Pärnade väljamõeldud üllatavatele maailmadele helide loomine lõbus väljakutse.

"Heli peab olema sama loominguline kui visuaal, et luua kaasahaarav kogemus ja hoida vaataja huvi värskes ja avatud meelega kuulamisseisundis. Ma poleks kunagi arvanud, et kasutan Tuva kurgulaulu maapinnale kukkuva kaabu jaoks või naise laulu sämpleid, et luua tiirutavate liblikate heli," ütles Calvert.

Olga Pärna sõnul oli eriline ka festivalile valituks osutumine, sest Animaphix võtab vastu filme pikkusega kuni 20 minutit, kuid "Luna Rossa" kestab 32 minutit ja 33 sekundit. "Valikukomisjon kutsus meie filmi osalema, sest nende jaoks oli meie film coup de coeur (pr.k. - südame valik). Ja selline armastuse torm meie filmi vastu, mis meid Sitsiilias ootas, oli absoluutselt erakordne! Oleme nii õnnelikud."

Auhinna Fisherman of Sounds ehk "helide kalur" asutaja ja festivali üks kahest kunstilisest juhist Andrea Martignoni, kes on ise legendaarne helimees, ütles filmi kohta: ""Luna Rossa" on ilus film ja aeg lausa lendab seda vaadates."

"Luna Rossa" tootjad on Eesti Joonisfilm (produtsent Kalev Tamm) ja Prantsuse Miyu Productions (kaasprodutsendid Emmanuel-Alain Raynal ja Pierre Baussaron). Filmi režissöörid ja kunstnikud on Priit ja Olga Pärn, stsenaariumi kirjutas Priit Pärn. Filmis mängivad peaosi Karolin Jürise, Tanel Saar ja Ago Soots. Lisaks oli Priit Pärn koos Tanel Saarega ka filmi koreograaf.

"Luna Rossa" valiti ka järgmisel kuul peetavale Ottawa rahvusvahelisele animatsioonifestivalile, mis on ühtlasi filmi Põhja-Ameerika ja Kanada esilinastus.

"Luna Rossa" maailma esilinastus toimus mullu augustis Itaalias animafestivalil Imaginaria. Pärast seda on film valitud 25 festivalile, neist olulisemad on Annecy rahvusvaheline animafilmide festival Prantsusmaal, Master-programm Anima Brüssel Belgias ning avafilm ja täispikkade animafilmide võistlusprogramm Fredrickstadti festivalil Norras. Film koos making of'iga jooksis Eesti kinodes aprillis.

Auhindadest sai "Luna Rossa" 2024. aastal žürii eripreemia parima atmosfääri loomise eest Ungari animafilmide festivalil Primanima ja kultuurkapitali parima animafilmi preemia. Tänavu pärjati film aga Eesti Filmi- ja Teleauhindade (EFTA) galal parima animafilmi auhinnaga.