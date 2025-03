Priit ja Olga Pärna "Luna Rossa" valiti Annecy festivali võistlusprogrammi

Priit ja Olga Pärna animafilm "Luna Rossa" võistleb maineka rahvusvahelise animafestivali Annecy võistlusprogrammis. 8.–14. juunini Prantsusmaal toimuv festival on maailma olulisim animafilmide festival, kuhu kandideeris sel aastal 3900 filmi, lühifilmide võistlusprogrammi valiti 35 filmi.

Pärnade "Luna Rossa" on Eesti ja Prantsusmaa koostööfilm, mille tootjad on Eesti Joonisfilm (produtsent Kalev Tamm) ja Miyu Productions (kaasprodutsendid Emmanuel-Alain Raynal ja Pierre Baussaron). Filmi režissöörid ja kunstnikud on Priit ja Olga Pärn, stsenaariumi kirjutas Priit Pärn. Filmis mängivad peaosi Karolin Jürise, Tanel Saar ja Ago Soots. Lisaks oli Priit Pärn koos Tanel Saarega ka filmi koreograaf.

Loo tegevus toimub Itaalias. Peategelaste, kahe mehe ja kahe naise suhted on keerulised ning tahtlikult esitatud viisil, mis jätab vaatajatele piisavalt ruumi erinevateks tõlgendusteks. Samas liigub lugu kindlalt konkreetse eesmärgi suunas. Mis suunas, seda keelduvad autorid avamast ning jätavad leidmisrõõmu filmi tulevastele vaatajatele.

"Jää hakkas vist liikuma – mis siis ikka!" kommenteeris Priit Pärn. "Kohtusime Priiduga 20 aastat tagasi Annecys. Hea tunne on – naasta juunis õitsvate pärnade juurde ümber ilusa Annecy järve," lisas Olga Pärn.

"Luna Rossa" on teostatud nn. motion capture tehnikas, mida ei ole seni Skandinaavia ja Balti regioonis animafilmides kasutatud: sensoritega varustatud näitlejate liikumine salvestatakse arvutites 3D nukkudena, mida seejärel kasutatakse joonisanimatsiooni lähtematerjalina.

Annecy rahvusvaheline animafilmide festival toimus esimest korda 1960. aastal ja on üks vanimaid animafestivale Euroopas. Algselt iga kahe aasta tagant toimuv festival muutus 1998. aastal iga-aastaseks. See on üks neljast rahvusvahelisest animafilmide festivalist, mida sponsoreerib rahvusvaheline animafilmi assotsiatsioon (Association internationale du film d'animation ehk ASIFA).

Kogu festivali jooksul linastuvad filmid linna erinevates kinodes ning ka vabas õhus. Annecy festivalil toimub ka MIFA (animatsiooniturg) ning palju kõrvalprogramme ja meistriklasse. 2025. aasta festivali fookus on Ungari animatsioonil.

"Luna Rossa" jõuab Eestis kinodesse aprillikuus.