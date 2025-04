Animaator Piret Potter: vanade uskumuste otsimine on kui varanduse leidmine

"Mul on hea meel kuulda, et ikka öeldakse, et see on väga ilus ja emotsionaalne film, et see puudutab inimesi, on hingeline, seda ma väga lootsingi saavutada," ütles animaator Piret Potter, kes eelmisel aastal lõpetas Kunstiakadeemia animatsiooniõppe.

"Hingelind" on tema esimene režissööritöö, mis nomineeriti tänavu Eesti filmi- ja teleauhindadel parima animafilmi kategoorias ning Potter ise parima filmikunstniku kategoorias.

"See on väga uskumatu tunne siiani, et mind on märgatud. Suhtusin küll päris kirglikult sellesse filmi ja lootsingi, et sellel läheb hästi," tõdes Potter, lisades, et "Hingelind" oli tema koolilõputöö.

Potter soovis oma lõputöö siduda folklooriga, kuna ta on veidi seda ise ka uurinud.

Hingelind Autor/allikas: Kaader Piret Potteri animafilmist "Hingelind"

"Mind hakkas huvitama selline tegelane nagu hingelind ja tahtsin kirjutada loo, kuidas selline tegelane üldse sündis. Kas ta võis olla esmalt selline väike inimlaps, kes ei mõista surma olemust veel nii palju, aga tal on empaatia elusa ja eluta vastu. Minu jaoks on vanade uskumuste otsimine nagu varanduse leidmine, see tekitab elevust," kirjeldas Potter. "Tahtsin saavutada ürgset, salapärast ja müstilist meeleolu. Minu suurimaks inspiratsiooniallikaks olid Kaljo Põllu graafikasarjad."

Potter kombineeris filmi jaoks klassikalist tehnikat digitaalsega. "Otsustasin teha taustad söega ja kõik, mis taustal liigub, käsitsi ja söega. Seejärel pildistasin selle üles ja panin kokku digitaalsete programmidega."

"Mulle meeldib just see söe tekstuur, mis annab animatsioonile väga huvitava ja põneva liikumise. Kuna ma soovisin saavutada sellist vanaaegsemat ja ürgsemat välimust, siis see sobis väga hästi," tõi Potter välja.

Potteri järgmine töö, kuu aega tagasi valminud "Takistustest läbi" on animatsioon torupilliloole, mis kestab alla kahe minuti. Nende paari minuti jaoks pidi Potter tegema käsitsi 150 söejoonistust.

Eesti filmi- ja teleauhindadel kandideeris Potteri "Hingelind" kõrvuti Priit Pärna animafilmiga "Luna Rossa". "See on päris uskumatu, see on väga suur üllatus ja mul on väga suur tänutunne ja rõõm."