Lühianimafilm "Linnud läinud" võitis Euroopa animafestivalidel kaks auhinda

Alates 2001. aastast Viinis aset leidva naissoost ja genderqueer filmitegijatele pühendunud animafestivali Tricky Women/Tricky Realities rahvusvahelises võistlusprogrammis linastus 30 animafilmi. Züriisse kuulunud filmitegijad Rebecca Blöcher, Heta Jäälinoja ning Weina Zhao sõnasid filmile "Linnud läinud" peaauhinda üle andes, et sSelles filmis on elu ja meid ümbritsevate olendite haprus väljendatud kauni poeetilisusega. "Karges ja vägagi reaalses keskkonnas liikuvate tegelaste materiaalsus ja puhtus teevad filmist sensuaalse elamuse. See, kuidas lugu on jutustatud, tuletab meile meelde elu kaduvust ning samas jätab meile soovi olla osa meid ümbritsevatest tsüklitest ja elust, mida me nimetame looduseks," lisasid nad.

44. Brüsseli animafilmide festivalil ANIMA linastus "Linnud läinud" samuti rahvusvahelises võistlusprogrammis, kuhu valiti 1700 kandidaadi hulgast 85 filmi. Žürii, kuhu kuulusid animaekspert ja festivaliprogrammer Sébastien Sperer ja animafilmitegijad Vessela Dantcheva ning Levi Stoops premeerisid filmi žürii eriauhinnaga.

"Linnud läinud" maailma esilinastus toimus möödunud aasta augustis Locarno filmifestivali lühifilmide võistlusprogrammis Pardi di Domani. Praeguseks on film pälvinud kutse 32 rahvusvahelisele filmifestivalile üle maailma, võitnud viis auhinda ning pälvinud ühe äramainimise. Oktoobris võitis "Linnud läinud" festivali DOK Leipzig peaauhinna Kuldse Tuvi, mis annab filmile õiguse kandideerida eesootavatel 98. Ameerika Filmiakadeemia auhindadel lühianimafilmi kategoorias.

Anu-Laura Tuttelbergi eelmine nukufilm, triloogia esimene osa "Talv vihmametsas" esilinastus 2019. aastal maailma olulisimal animafilmide festivalil Annecy's Prantsusmaal, osales kokku rohkem kui 90 filmifestivalil ja võitis 13 auhinda.