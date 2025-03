Funk: Eesti anima on kaootiliselt mitmekülgne, Oscarid vajavad lihtsamaid lugusid

Funk toob lätlaste võidust rääkides naljaga pooleks paralleeli Eesti ainsa Oscari-galale jõudnud filmiga. "Võib öelda, et algaja õnn, aga sama võinuks ka öelda "Mandariinide" kohta omal ajal."

Funk märkis, et animafilme, mis on Oscarite eelvalikusse ehk shortlist'i jõudnud, on Eesti suutnud küll teha – ja mitte üks või kaks, vaid neid on aegade jooksul rohkem olnud. Kõige suuremat filmialast tunnustust, Oscari nominatsiooni – rääkimata võidust – saadud ei ole. Mis jääb puudu?

"Eesti anima on kogu aeg metafroone, kujundlik, sarkastiline, naljakas, liiga kaootiliselt mitmekülgne olnud. Oscarite lood vajaksid kindlasti lihtsamaid, aga emotsionaalsemaid lugusid, kui me tavaliselt teeme," märkis Funk.

"Aga küll ta tuleb, neid autoreid on. Oluline on, et eesti autorid teevad filme meie enda keskkonnale. Kui miski pääseb välja, siis see on lihtsalt lisaboonus. See ei ole olümpiaaladega võrreldav vaimne sport."

Eelmisel aastal filmiga "Savvusanna sõsarad" Oscarite karussellil osalenud produtsent Marianne Ostrati sõnul toob lätlaste võit meie regioonile tähelepanu, kuid midagi otsest sellelt õppida ei saa.

""Vooluga kaasa" on väga universaalne helge film, aga Oscari võitmiseks ei ole mingit retsepti. See on ime. See lihtsalt juhtus. Võti on selles, et keegi teeb midagi originaalset. Midagi, mis võidab kõigi kiuste vaatajate ja Ameerika Filmiakadeemia südame," rääkis ta.

Ühtlasi on Ostrat saanud järgmise filmiga, Anu-Laura Tuttelbergi lühianimatsiooniga "Linnud läinud" õiguse kandideerida järgmise aasta Oscaritel lühianimafilmi kategoorias.

"Peab tunnistama, et meil on mingid sarnasused. Ka meil on seal loomad ja ei ole dialoogi, aga film on kümme minutit pikk ja visuaalselt täiesti teistsugune," tutvustas Ostrat.