Pildid: Läti võitis filmiga "Vooluga kaasa" oma esimese Oscari

Läti võitis filmiga "Vooluga kaasa" oma esimese Oscari. Režissöör Gints Zilbalodis ütles, et ta on väga liigutatud sellest, kui hästi nende film on vastu võetud. "Ma loodan, et see avab ka teistele sõltumatutele filmitegijatele uksi," ütles ta ja lisas, et see on esimene kord, kui Läti film on olnud nomineeritud Oscarile. "See tähendab meie jaoks väga palju, loodame varsti siin tagasi olla." "Vooluga kaasa" võidu peale ütles õhtujuht Conan O'Brien, et "pall on nüüd teie väljakupoolel, Eesti".

Auhinnagala algas pühendusega Los Angelesele, kus möllasid tänavu jaanuaris rasked metsatulekahjud, mis puudustasid ka paljusid filmitegijaid. Sellele järgnes Ariana Grande laulunumber, kus ta kandis ette filmist "Võlur Oz" tuntuks saanud loo "Over the Rainbow". Näitleja ja muusik Cynthia Erivo, kes astus koos Grandega üles filmis "Wicked", esitas pärast teda Diana Rossi loo "Home", mis kõlas esmakordselt 1975. aastal Broadway muusikalis "The Wiz".

Teine suurem muusikanumber toimus keset galat, kui tehti austusavaldus James Bondile. Tantsunumbriga astus laval üles näitleja Margaret Qualley, muusikutest astusid üles Blackpinki liige Lisa, kes esitas loo "Live and Let Die"; Doja Cat, kes kandis ette pala "Diamonds are Forever" ning Raye, kelle esituses kõlas "Skyfall".

Oma avakõnes ütles õhtujuht Conan O'Brien, et Los Angelese inimesed on viimasel ajal palju läbi elanud ja sellised auhinnagalad võivad tunduda seejuures tühised. "Me tunnustame siin küll palju näitlejaid, aga samas pöörame tähelepanu ka inimestele, kes tegutsevad kaamera taga ning kes on pühendanud oma elu sellele, et filmidega tegeleda, kuigi paljud neist ei ole tuntud ega rikkad," sõnas ta.

Gala lõpuosas ütles O'Brien, et on rõõm näha, et "Anora" on võitnud juba kaks auhinda. "Ameeriklastel on ilmselt hea näha, et keegi astub lõpuks võimsa venelase vastu."

Näitleja Kieran Culkin pälvis rolli eest filmis "Tõeline valu" oma esimese Oscari. "Mul ei ole mingit aimu, kuidas ma jõudsin siia, sest ma olen näidelnud terve oma elu," ütles ta ja lisas, et Jesse Eisenberg on geenius. "Ma ei ole seda kunagi varem sulle öelnud ja ei ütle enam kunagi uuesti."

Oma esimese Oscari pälvis tänavu ka Zoe Saldana rolli eest filmis "Emilia Perez". Tänukõnes rõhutas ta, et 1961. aastal kolis ta vanaema Ameerikasse ning ta on uhkusega immigrantide perekonnast pärit. "Ma olen ka esimene dominikaani juurtega ameeriklane, kes on võitnud Oscari, aga ma olen kindel, et mitte viimane."

22 aastat tagasi filmiga "Pianist" oma esimese Oscari võitnud Adrien Brody pälvis tänavu oma teise auhinna. "Näitlemine on väga habras elukutse, mis tundub väga glamuurne ja mingitel hetkedel kindlasti on, kuid aastate jooksul olen mõistnud, et kõik, mida sa oled oma karjääri jooksul saavutanud, võib kaduda," ütles ta ja lisas, et see auhind näitab talle, et tal on võimalus alustada uuesti. "See annab mulle võimaluse ka järgmised 20 aastat oma elust näidata, et olen suuri ja tähenduslikke rolle väärt."

Rolli eest filmis "Anora" pälvis näitleja Mikey Madison. "Ma kasvasin üles Los Angeleses, aga Hollywood tundus minust alati nii kaugel, seega võimalus seista siin ruumis on täiesti uskumatu," kinnitas ta ja lisas, et see on unistuse täitumine.

Parim film

"Anora", režissöör Sean Baker

"Brutalist" ("The Brutalist"), režissöör Brady Corbet

"Täiesti tundmatu" ("A Complete Unknown"), režissöör James Mangold

"Konklaav" ("Conclave"), režissöör Edward Berger

"Düün: teine osa" ("Dune: Part Two"), režissöör Denis Villeneuve

"Emilia Perez", režissöör Jacques Audiard

"Olen veel siin" ("I'm Still Here"), režissöör Walter Salles

"Nickel Boys", režissöör RaMell Ross

"Protseduur" ("The Subtance"), režissöör Coralie Fargeat

"Wicked", režissöör Jon M. Chu

Parim naispeaosa

Cynthia Erivo rolli eest filmis "Wicked"

Karla Sofia Garcon rolli eest filmis "Emilia Perez"

Mikey Madison rolli eest filmis "Anora"

Demi Moore rolli eest filmis "Protseduur"

Fernanda Torres rolli eest filmist "Olen veel siin"

Parim lavastaja

Sean Baker filmiga "Anora"

Brady Corbet filmiga "Brutalist"

James Mangold filmiga "Täiesti tundmatu"

Jacques Audiard filmiga "Emilia Perez"

Coralie Fargeat filmiga "Protseduur"

Parim meespeaosa

Adrien Brody rolli eest filmis "Brutalist"

Timothee Chalamet rolli eest filmist "Täiesti tundmatu"

Colman Domingo rolli eest filmis "Sing Sing"

Ralph Fiennes rolli eest filmis "Konklaav"

Sebastian Stan rolli eest filmist "Mantlipärija: Trumpi lugu"

Parim originaalmuusika

"Brutalist"

"Konklaav"

"Emilia Perez"

"Wicked"

"Pöörane robot" ("The Wild Robot")

Parim rahvusvaheline film

"Olen veel siin", Brasiilia

"Tüdruk nõelaga" ("The Girl With the Needle"), Taani

"Emilia Perez", Prantsusmaa

"The Seed of the Sacred Fig", Saksamaa

"Flow", Läti

Parim operaatoritöö

"Brutalist"

"Düün: teine osa"

"Emilia Perez"

"Maria"

"Nosferatu"

Parim lühimängufilm

"A Lien"

"Anuja"

"I'm Not A Robot"

"The Last Ranger"

"The Man Who Could Not Remain Silent"

Parimad eriefektid

"Alien: Romulus"

"Better Man"

"Düün: teine osa"

"Ahvide planeedi kuningriik" ("Kingdom of the Planet of the Apes")

"Wicked"

Parim heli

"Täiesti tundmatu"

"Düün: teine osa"

"Emilia Perez"

"Wicked"

"Pöörane robot"

Parim dokumentaalfilm

"Black Box Diaries"

"Pole muud maad" ("No Other Land")

"Portselanist sõda" ("Porcelain War")

"Soundtrack to a Coup d'etat"

"Sugarcane"

Parim lühidokumentaal

"Death by Numbers"

"I Am Ready, Warden"

"Incident"

"Instruments of a Beating Heart"

"Only Girl in the Orchestra"

Parim originaallugu

"El Mal" filmist "Emilia Perez"

"The Journey" filmist "Six Triple Eight"

"Like a Bird" filmist "Sing Sing"

"Mi Camino" filmist "Emilia Perez"

"Never Too Late" filmist "Elton John: Never Too Late"

Parim kunstnikutöö

"Brutalist"

"Konklaav"

"Düün: teine osa"

"Nosferatu"

"Wicked"

Parim naiskõrvalosa

Monica Barbaro rolli eest filmis "Täiesti tundmatu"

Ariana Grande rolli eest filmis "Wicked"

Felicity Jones rolli eest filmis "Brutalist"

Isabella Rossellini rolli eest filmis "Konklaav"

Zoe Saldana rolli eest filmis "Emilia Perez"

Parim montaaž

"Anora"

"Brutalist"

"Konklaav"

"Emilia Perez"

"Wicked"

Parim grimm

"A Different Man"

"Emilia Perez"

"Nosferatu"

"Protseduur"

"Wicked"

Parim kohandatud stsenaarium

"Täiesti tundmatu"

"Konklaav"

"Emilia Perez"

"Nickel Boys"

"Sing Sing"

Parim originaalstsenaarium

"Anora"

"Brutalist"

"Tõeline valu"

"5. september" ("September 5")

"Protseduur"

Parim kostüümidisain

"Täiesti tundmatu"

"Konklaav"

"Gladiaator II"

"Nosferatu"

"Wicked"

Parim lühianimatsioon

"Beautiful Man"

"In The Shadow of the Cypress"

"Magic Candies"

"Wander to Wonder"

"Yuck!"

Parim täispikk animatsioon

"Vooluga kaasa"

"Pahupidi 2"

"Memoir of a Snail"

"Wallace and Gromit: Vengence Most Fowl"

"Pöörane robot"

Parim meeskõrvalosa

Yuri Borissov rolli eest filmis "Anora"

Kieran Culkin rolli eest filmis "Tõeline valu" ("A Real Pain")

Edward Norton rolli eest filmis "Täiesti tundmatu"

Guy Pierce rolli eest filmis "Brutalist"

Jeremy Strong rolli eest filmis "Mantlipärija: Trumpi lugu" ("The Apprentice")