Lühianimafilm "Linnud läinud" võitis Londoni animafestivalil peaauhinna

Film
"Linnud läinud" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Anu-Laura Tuttelbergi lühianimafilm "Linnud läinud" võitis 22. Londoni rahvusvahelisel animafestivalil peaauhinna.

"Linnud läinud" on nukuanimatsioonile pühendunud režissööri Anu-Laura Tuttelbergi aastaaegade-triloogia teine film. Eesti-Leedu koostöös valminud lugu kuulutati pühapäeval lõppenud 22. Londoni rahvusvahelisel animafestivalil (LIAF) kogu festivali parimaks filmiks. 

"Võidufilm võlus meid oma poeetilise visiooniga ja meisterliku arusaamaga animatsioonist kui meediumist, mis sobib kõige paremini väljendama elu haprust ja tundlikkust. Tegelaskujud on 16 mm filmilindile animeeritud toore elegantsiga ja täielikult integreeritud pidevalt muutuvate aastaaegade loodusmaastikesse," põhjendas võistluse žürii.

"Linnud läinud" maailma esilinastus toimus eelmise aasta augustis maailma olulisimate hulka kuuluval Locarno filmifestivalil. Sama aasta oktoobris võitis film festivali Dok Leipzig peaauhinna ning pälvis õiguse kandideerida eesootavatel Ameerika Filmiakadeemia auhindadel parima lühianimafilmi kategoorias. 

"Mul on suur rõõm, et film, mille idee sündis Mehhiko džunglis ja valmis Põhja-Norra polaaröises talves ning pakases ja lumes Eesti mererandadel puudutab vaatajaid nii paljudest eri paigust maailmas! Ja minu jaoks esmakordne kogemus on kandideerida oma filmiga ka Oscarile," on režissöör Anu-Laura Tuttelberg auhinna üle rõõmus.

"Linnud läinud" produtsent Marianne Ostrat koos LIAF-i parima briti filmi auhinna laureaadi Arturs Voblikovsiga. Autor/allikas: Pressimaterjal

"Linnud läinud" on viimase 15 kuu jooksul linastunud festivalidel üle kogu maailma ning võitnud 17 auhinda. Oscarile kandideerib sel aastal 113 lühianimafilmi.

"Konkurents on suur ja ootusi liigselt üles ei kruviks, aga filmi tugev festivalikarjäär ning LIAF-i peaauhinna võit ja tunnustavad sõnad Anu-Laura tööle kogenud briti animarežissööridelt Oscarite lühinimekirja hääletuse eelõhtul annavad hea tunde," kommenteeris Londonis auhinna vastu võtnud produtsent Marianne Ostrat.

Oscarite lühinimekirjad avaldatakse 16. detsembri õhtul.

Anu-Laura Tuttelberg on ka filmi "Linnud läinud" stsenarist, kunstnik ning operaator. Filmi produtsent on Marianne Ostrat, filmi teine operaator on Francesco Rosso, monteerijad Daniel Irabien Peniche ja Silvija Vilkaitė, helilooja Maarja Nuut, helirežissöör Olga Bulygo ja kaasprodutsent Agnė Adomėnė. "Linnud läinud" tootja on Fork Film ning film on valminud rahvusvahelises kaastootmises Leedu animatsioonistuudioga Art Shot.

Toimetaja: Karmen Rebane

