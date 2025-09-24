X!

Suurbritannia filmifestivali Encounters fookuses on Eesti lühifilmid

Film
"Linnud läinud" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

24.–28. septembrini Suurbritannias toimuval lühifilmidele ja animatsioonlei keskenduva Encounters filmifestivali fookuses on Eesti lühifilmid.

"Encountersi motoks on tähelepanu keskpunkti tuua regioonid, kus filmikunstis toimub midagi tõeliselt põnevat. Eesti ainulaadne positsioon – Põhjamaade filmikunsti tundlikkus, mis on segunenud omanäolise kultuurilise häälega – loob kino, mis tundub nii tuttavlik kui ka värskendavalt eriline. Eesti fookus võimaldab festivalipublikul avastada Eesti talente ja ühendab ka siinse valdkonna professionaalid Eesti filmitööstuse võimalustega, mis oma väiksusest hoolimata pakub loomingulisi partnerlussuhteid ja vaatenurki, mis rikastavad globaalset filmimaastikku." kommenteeris fookust festivali juht Dave Taylor-Matthews.

Kolm programmi pakuvad pilguheitu nii tunnustatud filmitegijate kui ka noorte talentide loomingusse. Eesti festivalimenukite programmi raames linastub valik Eesti lühifilme, mis on laineid löönud ja pälvinud filmifännide armastuse üle kogu maailma. Retrospektiivprogramm "Looduse usku Visionäär: maailma hingestaja Heino Pars 100" tähistab Heino Parsi, ühe Eesti nukufilmikunsti vanaisa, sajandat sünniaastapäeva.

Lisaks on kavas filmikooli eriprogramm silmapaistvatest tudengitöödest, mis on kureeritud koostöös Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFM) ning Eesti Kunstiakadeemia (EKA) animatsiooni osakonnaga. Seda täiendab reedel, 26. septembril filmitööstusele suunatud programmi raames toimuv paneel, kus avatakse mõlema kooli rahvusvahelisi filmiõppevõimalusi ja ka Eesti lühifilmimaastiku laiemalt.

Muuhulgas on Encountersi ametlikku võistlusprogrammi valitud ka kolm Eesti animafilmi: Andres Tenusaare "Väike teine", Anu-Laura Tuttelbergi "Linnud läinud" ja Kaspar Jancise "Koer", millel on festivalil Suurbritannia esilinastus.

"On uhke tunne, et "Koer" saab oma Suurbritannia esilinastuse sellisel legendaarsel festivalil nagu Encounters. Seda enam, et filmist on nii eestikeelse kui ingliskeelse jutustajaga versioon ja meil oli väga meeldiv koostöökogemus Briti näitleja Claire Vousdeniga. Veidrust on animatsioonis tihti, aga huumorit mitte nii palju. On väga rõõmustav, et see veider iidne Hiina lugu Kaspar Jancise, Eesti anima huumori- ja absurdimeistri käsitluses kõnetab publikut üle maailma," jagas oma emotsioone filmi produtsent Kadriann Kibus.

Encounters on ülemaailmselt tunnustatud lühifilmifestival, mis toimub igal septembril UNESCO filmilinna Bristoli kaunil sadamaalal. See on BAFTA, BIFA ja Euroopa filmiauhindadele kvalifitseeruv festival.

Toimetaja: Karmen Rebane

