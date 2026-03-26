Kaspar Jancise joonisfilm "Pingviin" valiti Annecy filmifestivali võistlusprogrammi

Algsäde selle filmi loomiseks on saatnud režissöör Kaspar Jancist väga kaua. "Pingviinini jõudsin aastal 2005, kui külastasin oma esimese eestlasena Antarktikas käinud okeanograafist onu ja mulle tema korteris kapi otsas seisnud keiserpingviini topis pähe kukkus. Oleksin raskelt viga saanud, õnneks maandus terav nokk siiski põrandas, ainult pingviini tiib oli peale õnnetust natuke katki. See salakaubana maale toodud keiserpingviini topis on mu alateadvuses pesitsenud lapsest saati. Intsidendi absurdsus tekitas juba siis mõtte, et siit saaks filmi arendada."

Filmi lugu leidis oma õige vormi siiski pika protsessi tulemusena viimaste aastate jooksul ning "Pingviini" tootmine algas 2024. aasta lõpus stuudios Rebel Frame. Filmi produtsent Kadriann Kibus ütles, et filmi esimene versioon valmis alles veebruari alguses ning seetõttu on eriti hea meel, et "Pingviin" osutus kohe valituks maailma ühe olulisima animafilmide festivali võistlusprogrammi, mis on filmi edasise levi jaoks üks parimaid alguspunkte. "On olnud rõõm ja au aidata sündida filmil, mis asetub Kaspar Jancise varasemate tuntud headuses ja oma erilise käekirjaga joonisfilmide ansamblisse."

Kaspar Jancise sõnul seostub "Pingviin" vast kõige enam tema varasema filmiga "Krokodill". "Seal oli sarnane teema ja samuti seos looma maailmaga. Aga siiski on "Pingviin" piisavalt erinev, et mitte mõjuda järjena. Olen ka paar elementi "Krokodillist" üle toonud, nalja pärast, ja leiuks tulevastele filmiajaloo uurijatele."

"Pingviini" foonikunstnikeks on lätlane Vladimir Lechiov, kellega Kaspar Jancis on varemgi mitmel korral koostööd teinud, ning Transilvaania päritolu kunstnik Gyopár Buzasi, kes on olnud Kaspari kõrval tema viimaste projektidega.

Filmi helilooja on Prantsusmaal elav ameeriklane Marc Marder, kelle loodud filmimuusikaga filmid on olnud Cannes filmifestivali ametlikus programmis üheksal korral. "Pingviinis" annab tema 1930. aastate žanrifilmide viiteid kasutav ning orkestriga salvestatud filmimuusika muidu kaasaegsele loole klassikalise draamafilmi hõngu.

"Pingviini" peategelasele annavad hääle eesti ooperilaulja ja näitleja Juuli Lill ning tuntud prantsuse filminäitleja Rebecca Marder. Filmi helikujunduse autor on varemgi Kaspar Jancise filmide helimaastikke loonud Horret Kuus.

Filmi produtsent on Kadriann Kibus ning loominguline produtsent Sergo Kibus stuudiost Rebel Frame. Filmi vähemuskaastootja on prantsuse La Clairière Ouest ning film valmis ARTE France osalusel.