Animatsioonifestivali Fantoche tänavune fookusriik on Eesti

Kohaliku animamaastiku mitmekesisust läbi eri sugupoolte, põlvkondade ja tehnikate avavad "Female+" ja "Male+" programmid, kus on esindatud teiste seas ka Anu-Laura Tuttelbergi, Chintis Lundgreni, Andres Tenusaare ja Kaspar Jancise looming. Esindatud on ka Eesti Kunstiakadeemia Animatsiooniosakonna praeguste ja endiste õpilaste loovus.

"Eesti professionaalse animatsiooni areng on olnud muljetavaldav. Pärast seda, kui Elbert Tuganov organiseeris Tallinnfilmi juurde nukufilmi- ja Rein Raamat joonisfilmistuudio (vastavalt 1957 ja 1971), on välja teenitud nii koduse publiku armastus kui kõrge rahvusvaheline renomee. Ja kuigi autorid on kõik loominguliselt omapärased, on ometigi tekkinud miski, mida saame nimetada kõrgetasemeliseks eesti animatsiooniks. Kuigi olud on heitlikud ja filmirahastusel pole just kõige paremad ajad, on rõõm näha, et meie animatsioon elab ja hingab ning meie nooremal põlvkonnal on samasugust kirge nagu oli klassikutel," kommenteeris Eesti fookust Fantoche'il Eesti Filmi Instituudi Animafilmide ja telesarjade ekspert Peep Pedmanson.

"Eesti animatsioon on väga rikkalik eri tehnikates, autorite vanustes ja viisides, kuidas lugusid rääkida. Festivalil linastuvas naisrežissööride programmis on teemadeks intiimsus, kõdunemine, muinasjutud. Peamiselt meesautorite loomingule keskenduva programmi puhul kannab põhimõte, et lõbu keskel on vaja rääkida ka tõsisematest teemadest. Eesti animatsioonis käivadki tõsidus ja huumor käsikäes," lisas fookusprogrammide kuraator ja animarežissöör Helen Unt.

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) on Šveitsis esindatud magistritudengite programmiga. Lisaks on festivali rahvusvahelisse võistlusprogrammi valitud Cannesi filmifestivali tudengifilmide programmis La Cinef linastunud ja kolmanda koha preemia pälvinud, "Lumi saadab meid" (režissöör Natalia Mirzoyan, eestipoolsed tootjad Rebel Frame koostöös EKAga) ja maailma suurimal animatsioonifestivalil Annecy, tudengifilmide võistlusprogrammis linastunud "The Diffusion Pilot" (rež. Aurelijus Čiupas). Mõlemad filmid on Kunstiakadeemia animatsiooni osakonna magistriprogrammis valminud teosed.

Fantoche'i raames toimub ka animatsioonitööstusele suunatud konverents, kus leiab aset paneelarutelu "On Estonian Frames and Vibes", kus Eesti animatsiooni edu rahvusvahelisel areenil avavad EKA animatsiooniosakonna rahvusvahelise magistri õppekava juht Lilli-Krõõt Repnau ja animarežissöörid Lucija Mrzljak ("Eeva" kaasautor koos Morten Tšinakoviga) ning Sander Joon, kelle festivalimenuk "Sierra" pälvis ka 2022. aastal Fantoche New Talent (Uue Talendi) auhinna. Tööstusprogrammi raames leiavad aset ka vestlused mõlema autoriga.

Fantoche on Šveitsi suurim kultuurisündmus, mis on pühendatud ainult animatsioonile. Festival toimub Badeni linnas 2. kuni 7. septembrini.