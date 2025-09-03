X!

Animatsioonifestivali Fantoche tänavune fookusriik on Eesti

Film
Kaspar Jancise
Kaspar Jancise "Kosmonaut" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Eile avati Šveitsis rahvusvaheline animatsioonifestival Fantoche, mille fookuses on sel aastal Eesti animatsioon. Kavas on üle kahekümne Eesti filmi.

Kohaliku animamaastiku mitmekesisust läbi eri sugupoolte, põlvkondade ja tehnikate avavad "Female+" ja "Male+" programmid, kus on esindatud teiste seas ka Anu-Laura Tuttelbergi, Chintis Lundgreni, Andres Tenusaare ja Kaspar Jancise looming. Esindatud on ka Eesti Kunstiakadeemia Animatsiooniosakonna praeguste ja endiste õpilaste loovus.

"Eesti professionaalse animatsiooni areng on olnud muljetavaldav. Pärast seda, kui Elbert Tuganov organiseeris Tallinnfilmi juurde nukufilmi- ja Rein Raamat joonisfilmistuudio (vastavalt 1957 ja 1971), on välja teenitud nii koduse publiku armastus kui kõrge rahvusvaheline renomee. Ja kuigi autorid on kõik loominguliselt omapärased, on ometigi tekkinud miski, mida saame nimetada kõrgetasemeliseks eesti animatsiooniks. Kuigi olud on heitlikud ja filmirahastusel pole just kõige paremad ajad, on rõõm näha, et meie animatsioon elab ja hingab ning meie nooremal põlvkonnal on samasugust kirge nagu oli klassikutel," kommenteeris Eesti fookust Fantoche'il Eesti Filmi Instituudi Animafilmide ja telesarjade ekspert Peep Pedmanson.

"Eesti animatsioon on väga rikkalik eri tehnikates, autorite vanustes ja viisides, kuidas lugusid rääkida. Festivalil linastuvas naisrežissööride programmis on teemadeks intiimsus, kõdunemine, muinasjutud. Peamiselt meesautorite loomingule keskenduva programmi puhul kannab põhimõte, et lõbu keskel on vaja rääkida ka tõsisematest teemadest. Eesti animatsioonis käivadki tõsidus ja huumor käsikäes," lisas fookusprogrammide kuraator ja animarežissöör Helen Unt.

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) on Šveitsis esindatud magistritudengite programmiga. Lisaks on festivali rahvusvahelisse võistlusprogrammi valitud Cannesi filmifestivali tudengifilmide programmis La Cinef linastunud ja kolmanda koha preemia pälvinud, "Lumi saadab meid" (režissöör Natalia Mirzoyan, eestipoolsed tootjad Rebel Frame koostöös EKAga) ja maailma suurimal animatsioonifestivalil Annecy, tudengifilmide võistlusprogrammis linastunud "The Diffusion Pilot" (rež. Aurelijus Čiupas). Mõlemad filmid on Kunstiakadeemia animatsiooni osakonna magistriprogrammis valminud teosed.

Fantoche'i raames toimub ka animatsioonitööstusele suunatud konverents, kus leiab aset paneelarutelu "On Estonian Frames and Vibes", kus Eesti animatsiooni edu rahvusvahelisel areenil avavad EKA animatsiooniosakonna rahvusvahelise magistri õppekava juht Lilli-Krõõt Repnau ja animarežissöörid Lucija Mrzljak ("Eeva" kaasautor koos Morten Tšinakoviga) ning Sander Joon, kelle  festivalimenuk "Sierra" pälvis ka 2022. aastal Fantoche New Talent (Uue Talendi) auhinna. Tööstusprogrammi raames leiavad aset ka vestlused mõlema autoriga.

Fantoche on Šveitsi suurim kultuurisündmus, mis on pühendatud ainult animatsioonile. Festival toimub Badeni linnas 2. kuni 7. septembrini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:39

Jüri Nael: festival Läbu pakub loomingulisest protsessist leitavat kaost

14:03

Animatsioonifestivali Fantoche tänavune fookusriik on Eesti

13:02

Uus väljaanne heidab valgust Arvo Pärdi humoorikatele väikevormidele

12:12

Kirjanduslikud kolmapäevad alustavad 63. hooaega Värske Rõhu sünnipäevaga Uuendatud

12:05

Tallinna Linnateatri uue maja avamiseks planeeritud lavastus "Hedda Gabler" jääb ära

11:40

Galerii: Tartus avati Draama festival

09:56

Eesti esitab Oscarile Meel Paliale filmi "Pikad paberid"

02.09

Argo Valsi lühialbumi "Lavendel" esitlusega avatakse Sügisjazz

02.09

Hedi-Liis Toome: Draama 2025 programmis annavad tooni naised

02.09

Pärdi päevade avakontserdil kõlavad helilooja kolm suurteost

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:56

Eesti esitab Oscarile Meel Paliale filmi "Pikad paberid"

01.09

Rahvusraamatukogu ajutine pind Tallinnas Narva maanteel sulgeb uksed

12:05

Tallinna Linnateatri uue maja avamiseks planeeritud lavastus "Hedda Gabler" jääb ära

02.09

Noore muusiku preemia pälvis sopran Annabel Soode

02.09

Männamäe ja Tross uuest dokfilmist: Piip ja Tuut jäid kõrvalisteks tegelasteks

02.09

Sinefiil | "Üheskoos" kujutab paarisuhte lagunemist mõjusas õudusfilmiraamis

01.09

Rasmus Kaljujärv liitus Eesti Draamateatri trupiga

02.09

Kirjandustänava festival toob luulekaraoke, merekirjanduse ja raamatuaasta õhtukontserdi

01.09

Galerii: Tartus toimus kümnes Aparaaditehase festival

01.09

Rakvere teater avas uue hooaja Prantsuse komöödiaga "Kiivipäev"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo