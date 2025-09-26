Sander Joone animafilm esilinastus Expo maailmanäitusel Osakas

Esilinastus toimus Jaapanis, Osaka Expo Euroopa Liidu paviljonis. Film on sild Eesti ja Jaapani filmitööstuse ning animatsiooni ja kaasaegse kunsti vahel.

"Kolm kurokot" ühendab traditsioonilised jaapani etenduskunstid 3D animatsiooniga, puudutades samal ajal ka kultuuride üleseid teemasid.

""Kolme kuroko" idee sai siitsamast Jaapanist alguse, idee hakkas idanema, kui nägin bunraku nukuteatrit, õigemini nukujuhte, kes on selles teatris nähtamatud. Ma sidusin selle idee teetöölistega, kes on ka justkui nähtamatud ja üldse on Jaapani ühiskonnas väga palju nähtamatuid tegelasi," ütles animakunstnik Sander Joon.

"Need kaks asja koos hakkasid minu jaoks tööle ja sellest sündis üks humoorikas lugu kolmest teetöölisest, kes saavad üheks koos ühe maa sees oleva auguga," lisas Joon.