Laulupeo animatsioonide autor Sander Joon: ootame pilvist ilma, et visuaalid tuleks paremini esile

Laulupeo avakontserdil on võimalik lisaks muusikale ja tekstile sel korral nautida ka pildikeelt, mis kuvatakse projektoriga laulukaarele. Laulupeo avakontserdi visuaalide autor on Sander Joon, kes alustas animatsioonide loomisega juba 10-aastaselt.

Oma karjääri jooksul on Joon loonud nii lühifilme, ürituste visuaale, teinud rahvusvahelisi koostööprojekte kui olnud kunstnikuks mitmele tuntud Eesti filmile. Joone tuntuim teos, kümneid auhindu võitnud "Sierra" jõudis esimese Eesti lühianimafilmina Oscari shortlist'i.

Laulupeole kutsus Joone animatsioone tegema avakontserdi lavastaja Mikk Jürjens, kellega esimest korda kohtuti juba veebruarikuus. Tihedam töö läks lahti aprillis. "Peale esimest arutelu tegin esialgsed visuaalide visandid ja nende põhjal tekkis Mikul palju ideid, kuidas tekst, muusika ja visuaal võiksid teineteist toetada. Leidsime, et visuaalid üritavad eelkõige luua mingitsorti silda erinevate lugude, publiku ja esinejate vahel," rääkis Sander Joon.

Tähtsal kohal vesi

Laulukaarele kuvatavaid visuaale on võimalik näha alates avakontserdi keskpaigast, mil kõlab valikmeeskooride esituses rahvalaul "Meie elu". Joone sõnul valiti aeg lootuses, et selleks ajaks on väljas juba piisavalt pime. "Tehniliselt on pildi laulukaarele kuvamine päris suur väljakutse. Kui enamus külalisi ootab avakontserdilt lõõskavat päikest, siis tehnilise tiimiga loodame pigem just pilvist ilma, et visuaalid tuleks paremini esile," rääkis ta.

Joone sõnul on visuaalid varieeruvad ning sõltuvad lugude temaatikast. Animatsioone luues võttis ta aluseks peakunstnik Marko Kekiševi loodud "Iseoma" õie, lisaks on tähtsal kohal vesi. "Arvestasime ka laulukaart ümbritseva keskkonnaga – taeva, maa ja merega. Eesmärk on, et visuaalid tõmbaksid endasse ja mõjuks võimalikult loomulikuna," rääkis ta. Ühtlasi on plaan karakteritena kujutada teoste autoreid – Cyrillus Kreeki, Veljo Tormist ja teisi.

Olemuselt on visuaalid voolavad, suurejoonelised ning käivad muusikaga samas tempos. Lugude ajal kannab visuaal eelkõige orkestri ja kooriliikme rolli, lugude vahepeal tõmbab tähelepanu rohkem endale.

Protsess kulgenud kergelt

Sander Joon ise peab seni kõige õnnestumaks Ülo Kriguli uudisteose jaoks loodud visuaali, mil laulukaarele kuvatakse suur silm. "Idee teha laululavast suur silm oli omaette heureka ja ka see teostus on päris võimas. Ootan juba väga, kuidas see visuaal avakontserdil välja näeb," rääkis ta. Loomeprotsess on Joone sõnul kulgenud kergelt, suureks abiks on Kekiševi tehtud visuaalid, mille ümber on võimalik ka animatsioone luua.

Seda, kuidas kõik laulukaarel päriselt välja nägema hakkab, saab Sander Joon teada alles mõned päevad varem. "Seni vaatan neid oma väikselt ekraanilt ja proovin ette kujutada. Kuid usun, et meil on piisavalt kogemust ja teadmisi, et tajuda, kuidas visuaalid mõjuma hakkavad ning mida mitte teha," rääkis ta.

Laulupeo avakontsert toimub laupäeval, 5. juulil. Sander Joone loodud animatsioone on võimalik nautida tänu erilahendusele ka televaatajatel.

Artikkel ilmus esmalt laulu- ja tantsupeo kuukirjas.