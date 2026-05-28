Suri rahvatantsujuht Maie Orav

28. mail, oma sünnipäeval, suri 85-aastasena Maie Orav, rahvatantsuansambli Tarvanpää looja ja pikaaegne kunstiline juht, koreograaf, tantsupidude kunstiliste toimkondade liige ning Eesti meeste tantsupidude idee algataja ja mitmekordne pealavastaja.

1941. aastal Kolga vallas Uuri külas sündinud ja 17-aastasena Väike-Maarjas oma rahvatantsujuhi teed alustanud Maie Orava elutöö on jätnud sügava jälje Eesti kultuurilukku. 1968. aastal suundus ta tööle Rakverre, kus tema käe all kasvas Tarvanpääst üks Eesti tuntumaid ja omanäolisemaid rahvatantsuansambleid ning Rakverest sai oluline Virumaa rahvatantsukeskus.

Maie Orav 1987. aastal. Autor/allikas: Faivi Kljutšik / ERR

Maie Orava lennukatest ideedest ja julgest pealehakkamisest sündisid 1986. aastal folkloorifestival Viru Säru ning 2006. aastal maailma esimene ja üha populaarsust koguv meeste tantsupidu, mis toimub järgmisel nädalavahetusel Rakveres juba viiendat korda.

Maie Orav oli õpetaja ja looja, kelle jaoks rahvatants kandis endas lisaks lavalisele väljendusele ka rahva mälu, identiteeti ja ühtekuuluvust. Tema loomingus on põimunud pärimus ja omanäoline autorikäekiri, mis on puudutanud mitut põlvkonda tantsijaid ja vaatajaid. Tema looming on saanud püsivaks osaks rahvatantsurühmade repertuaarist ning rikastab jätkuvalt Eesti tantsupidude traditsiooni ja rahvakultuuri.

Maie Orav osales esimest korda üleriigilisel tantsupeol lavastajana 1981. aastal toimunud XII üldtantsupeol. Viimasel, 2025. aasta XXII tantsupeol oli kavas tema tants "Kolga karapil". Sinna vahele jäi palju tantsupidusid kus Maie Orav osales lavastaja, liigijuhi ja tantsude autorina.

1987. aastal omistati Maie Oravale vastasutatud esimene Ullo Toomi nimeline rahvatantsustipendium.

1996. aastal pälvis ta Rakvere linna Kroonimärgi, 1999. aastal Valgetähe V klassi teenetemärgi ning 2019. aastal laulu- ja tantsupeo kõrgeima tunnustuse Kodarraha.

Maie ja Madis Orav Vikerraadio saates "Käbi ei kuku..." 2018. aastal: