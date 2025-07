Galerii: tantsupeo "Iseoma" esimene etendus

21. korda toimuval üldtantsupeol astub tantsumurule ligi 11 000 tantsijat ja võimlejat.

Tänavune on korraldajate kinnitusel sootuks teistsugune võrreldes varasemate pidudega. Pealavastaja Helena-Mariana Reimann on jaganud Eesti kaheksaks piirkonnaks. Iga piirkond valmistas tantsupeole erilise kava, mis on igale maanurgale kõige enam iseoma. Lisaks tulevad Eestist kaugemal tegutsevad tantsijad oma üleilma kavaga ning väljakul näeb ka võimlemis- ja naisrühmi oma kavaga.

Kokku annavad tantsijad kolm etendust, mille sisu on alati üks ja seesama – suur suguvõsa kokkutulek.

ETV ja ETV+ näitavad tantsupeo kolmandat etendust, mis algab reedel kell 18. Ülekannet alustab ETV Kalevi staadionilt kell 17.35. Saatejuhid on Juhan Kilumets ja Taavi Eilat. Sama etendust saab jälgida ka ERR-i portaalist või Jupiterist.