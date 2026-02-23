Anna Raudkatsi nimelise elutööpreemia pälvis Maido Saar

Anna Raudkats sündis 23. veebruaril 1886. aastal Tartumaal. Ta oli eesti võimlemisõpetaja, rahvatantsupedagoog, eesti esimene rahvatantsukoguja, üks rahvatantsuterminoloogia loojaid, tantsupidude hümniks kujunenud "Tuljaku" autor ning mitme tantsupeo aujuht.



Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus asutas Anna Raudkatsi Fondi 1992. aastal selleks, et jäädvustada teeneka tantsupedagoogi mälestust ning väärtustada folkloori- ja rahvatantsualast tegevust. Alates 2001. aastast haldab fondi Eesti Rahvuskultuuri Fond.

Stipendiumiga tunnustatakse pikaajalist ja tulemuslikku panust Eesti rahvatantsuelu arengusse ning see antakse vähemalt 60-aastasele laureaadile vaid üks kord. Stipendiumi laureaatide seas on mitmed rahvatantsu suurkujud, sh Alfred Raadik, Heino Aassalu, Ilma Adamson, Helju Mikkel, Maie Orav ja teised. Stipendiumi antakse välja Anna Raudkatsi 5 või 0 lõppeva sünniaastapäeva aastal ja igal üldtantsupeol.

Tänavu pälvib Anna Raudkatsi Fondi stipendiumi armastatud tantsupedagoog, koreograaf ja lavastaja Maido Saar (snd 1957). Tema elutööks võib pidada 1980. aastal asutatud laste ja noorte tantsuseltsi Lee, mille kunstilise juhina tegutses ta 37 aastat. Selle aja jooksul tõi Maido Saar eesti rahvatantsu juurde sadu noori, kellest paljud on hiljem kujundanud ja rikastanud kogu Eesti rahvatantsumaastikku.

Maido Saare looming on olnud tantsupidude lahutamatu osa alates 1987. aastast. Tema tantsud on omanäolised ja äratuntava käekirjaga, olles seeläbi eeskujuks ja vundamendiks järgmise põlvkonna tantsujuhtidele ja loojatele.

Tantsupidude lavastusprotsessis on Maido Saar osalenud juba alates 1982. aastast, olles üks pikima staažiga lavastajaid. Rohkem kui nelja aastakümne jooksul on ta loonud hulgaliselt lavastusi ning olnud kahel korral tantsupeo pealavastaja (2007 ja 2014).

Raudkatsi 140. sünniaastapäeva puhul avati Tartu Forseliuse pargis ka Anna Raudkatsile pühendatud mälestuskivi.