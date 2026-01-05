2028. aasta rahvamuusikapeo loominguline juht on Enrik Visla

XXIX laulu- ja XXII tantsupidu ning XIV noorte laulu- ja tantsupidu toimuvad 1.–9. juulil 2028. Peo raames toimuva rahvamuusikapeo loominguliseks juhiks valiti Enrik Visla.

Konkursikomisjoni esimehe Karel Johannes Vähi sõnul seisab 2028. aastal toimuva rahvamuusikapeo loomingulisel juhil ees suur ülesanne korraldada koos laulupeo kunstilise juhi ja tantsupeo pealavastajaga väga eriline laulu- ja tantsupidu. "Noorte- ja üldpeo traditsiooni ühendamine ühel peol eeldab traditsioonide sügavat mõtestamist ning omamoodi võimaluste loomist enneolematult paljudele esinejatele," sõnas komisjoni esimees.

"Muljet avaldas ka Enrik Visla innustunud suhestumine järgmise rahvamuusikapeo toimumispaigaga, milleks on Eesti Vabaõhumuuseum. Esimesest hetkest alates kõnetas komisjoni kandidaadi soov näha pidu suuremana kui vaid üks kontsert. Enriku mitmekülgne kogemus ja pühendumus kinnitavad tema põhjalikku arusaama rahvamuusika valdkonna toimimisest ja vajadustest. See loob eelduse arvestada peo kava kokkupanemisel igas vanuses ja erinevate oskustega rahvamuusikutega ning neid seeläbi peole vääriliselt kõnetada."

Enrik Visla arvates võiks peo repertuaar vaadata rohkem lähiminevikku, millega vanematel pillimeestel on veel side olemas. "Seda võiks nimetada Kihnu Virve sajandiks," ütles Visla. "2028. aastal möödub 100 aastat Kihnu Virve sünnist ning sellega seoses võiksid rahvamuusikapeol olla esiplaanil mereäärsed ja meretagused lood ja laulud ning neid esitanud ja esitavad pillimehed. Esile tahaks tõsta rahvamuusikalisi perekondi. Meremehed on olnud meie rahvamuusika suunamudijad juba enne selle mõiste tekkimist. Samuti väärib tähelepanu muusika, mida on mängitud ja lauldud mööda meie pikka rannajoont. Siin oleks tähtis osa torupillidel, viiulitel, lõõtspillidel ja muidugi hiiu kandlel."

Enrik Visla on lõpetanud Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ning 2023. aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pärimusmuusika erialal cum laude. Praegu töötab ta Kullamaa-Risti Keskkoolis muusikaõpetajana ja Cyrillus Kreegi nimelises Haapsalu Muusikakoolis pärimusmuusika õpetajana, on vabakutseline muusik ning MTÜ Rahvamuusik juhatuse liige. Ta on osalenud paljudel muusikafestivalidel Eestis ja välismaal ning olnud 2009., 2014. ja 2017. aastal toimunud rahvamuusikapidudel viiulite liigijuht ja liigijuhi assistent.

Aastatel 2006–2018 oli ta Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi juhatuse liige ning on alates 2008. aastast sama organisatsiooni rahvamuusika mentor. Visla on mitmel korral saavutanud kõrge koha A. Teppo nimelisel võistumängimisel. Ta on pälvinud Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia (2014) ja Läänemaa ekspertgrupi tunnustuspreemia (2017).

XIV noorte laulu- ja tantsupidu ning XXIX üldlaulu- ja XXII üldtantsupidu toimuvad 1.–9. juulil 2028 Tallinnas. Laulupeo kunstiline juht on Riivo Jõgi, tantsupeo pealavastaja Kadri Tiis ning rahvamuusikapeo loominguline juht Enrik Visla.