X!

2028. aasta rahvamuusikapeo loominguline juht on Enrik Visla

Muusika
Enrik Visla
Enrik Visla Autor/allikas: Erakogu
Muusika

XXIX laulu- ja XXII tantsupidu ning XIV noorte laulu- ja tantsupidu toimuvad 1.–9. juulil 2028. Peo raames toimuva rahvamuusikapeo loominguliseks juhiks valiti Enrik Visla.

Konkursikomisjoni esimehe Karel Johannes Vähi sõnul seisab 2028. aastal toimuva rahvamuusikapeo loomingulisel juhil ees suur ülesanne korraldada koos laulupeo kunstilise juhi ja tantsupeo pealavastajaga väga eriline laulu- ja tantsupidu. "Noorte- ja üldpeo traditsiooni ühendamine ühel peol eeldab traditsioonide sügavat mõtestamist ning omamoodi võimaluste loomist enneolematult paljudele esinejatele," sõnas komisjoni esimees.

"Muljet avaldas ka Enrik Visla innustunud suhestumine järgmise rahvamuusikapeo toimumispaigaga, milleks on Eesti Vabaõhumuuseum. Esimesest hetkest alates kõnetas komisjoni kandidaadi soov näha pidu suuremana kui vaid üks kontsert. Enriku mitmekülgne kogemus ja pühendumus kinnitavad tema põhjalikku arusaama rahvamuusika valdkonna toimimisest ja vajadustest. See loob eelduse arvestada peo kava kokkupanemisel igas vanuses ja erinevate oskustega rahvamuusikutega ning neid seeläbi peole vääriliselt kõnetada."

Enrik Visla arvates võiks peo repertuaar vaadata rohkem lähiminevikku, millega vanematel pillimeestel on veel side olemas. "Seda võiks nimetada Kihnu Virve sajandiks," ütles Visla. "2028. aastal möödub 100 aastat Kihnu Virve sünnist ning sellega seoses võiksid rahvamuusikapeol olla esiplaanil mereäärsed ja meretagused lood ja laulud ning neid esitanud ja esitavad pillimehed. Esile tahaks tõsta rahvamuusikalisi perekondi. Meremehed on olnud meie rahvamuusika suunamudijad juba enne selle mõiste tekkimist. Samuti väärib tähelepanu muusika, mida on mängitud ja lauldud mööda meie pikka rannajoont. Siin oleks tähtis osa torupillidel, viiulitel, lõõtspillidel ja muidugi hiiu kandlel."

Enrik Visla on lõpetanud Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ning 2023. aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pärimusmuusika erialal cum laude. Praegu töötab ta Kullamaa-Risti Keskkoolis muusikaõpetajana ja Cyrillus Kreegi nimelises Haapsalu Muusikakoolis pärimusmuusika õpetajana, on vabakutseline muusik ning MTÜ Rahvamuusik juhatuse liige. Ta on osalenud paljudel muusikafestivalidel Eestis ja välismaal ning olnud 2009., 2014. ja 2017. aastal toimunud rahvamuusikapidudel viiulite liigijuht ja liigijuhi assistent.

Aastatel 2006–2018 oli ta Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi juhatuse liige ning on alates 2008. aastast sama organisatsiooni rahvamuusika mentor. Visla on mitmel korral saavutanud kõrge koha A. Teppo nimelisel võistumängimisel. Ta on pälvinud Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia (2014) ja Läänemaa ekspertgrupi tunnustuspreemia (2017).

XIV noorte laulu- ja tantsupidu ning XXIX üldlaulu- ja XXII üldtantsupidu toimuvad 1.–9. juulil 2028 Tallinnas. Laulupeo kunstiline juht on Riivo Jõgi, tantsupeo pealavastaja Kadri Tiis ning rahvamuusikapeo loominguline juht Enrik Visla.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

18:56

Pompidou keskus Pariisis toob ekraanile Balti dokumentaalfilmi suurprogrammi

18:49

Kunstihoone portsendikunsti konkursi võidutöö raames hakatakse tasuta suppi jagama

16:56

Mari Peegel: keegi Nora Maria enam naishäält ei kaaperda

16:53

Klassikaraadio muusikajuhina alustas tööd Kaisa Jõhvik

16:51

"Avatari" kolmas osa on vähem kui kolme nädalaga miljard dollarit kassatulu teeninud

16:49

"Eesti lugude" värske hooaja avab Katrina Lehismäe dokfilm Eestis elavates Ukraina lastest

15:16

Möödunud nädalavahetuse populaarseim film kinolevis oli "Koduabiline"

13:36

USA filmikriitikud valisid aasta parimaks filmiks "Üks võitlus teise järel"

11:26

Minu elu muutnud raamat | Piret Jaaks ja "Emapiim"

10:28

Kahekordne luuleprõmmu meister Mari-Liis Müürsepp avaldas uue luulekogu

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

04.01

Suri Läti kirjanik Nora Ikstena

13:36

USA filmikriitikud valisid aasta parimaks filmiks "Üks võitlus teise järel"

11:26

Minu elu muutnud raamat | Piret Jaaks ja "Emapiim"

02.01

Suri Arno Tali kehastanud näitleja Arno Liiver

04.01

Arvustus. Maailm põleb, tagasisidestatult

08:22

ETV2 eetrisse jõuab valik mullu Docpointil linastunud filmidest

10:17

Mart Kivastik: Euroopa mõistes teeme Eestis filmi ilma rahata

03.01

Mattias Mälk: tehisaru suudab hetkel teha asju, mida ma ise teeksin kiiremini

16:56

Mari Peegel: keegi Nora Maria enam naishäält ei kaaperda

02.01

Galerii: Neeme Järvi vaatas uusaastakontserdil tagasi 75 aastat kestnud karjäärile

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo