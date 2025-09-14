Galerii: Ülle Feršel pälvis Ullo Toomi rahvatantsustipendiumi

X!

14. septembril möödus 123 aastat tantsujuht Ullo Toomi sünnist. Sel puhul anti Tallinna raekojas üle tantsutaadi rahvatantsustipendium, mille pälvis tänavu rahvatantsujuht Ülle Feršel.

Ullo Toomi stipendiumi halduskogu otsustas tunnustada Ülle Feršelit tema aastakümnetepikkuse pühendumise eest rahvatantsu valdkonna edendamisel ning samuti tema viljaka töö eest tantsuõpetajana, tantsude looja ja lavastajana.

Ülle Feršel lõpetas Kreutzwaldi nimelise Võru I keskkooli 1974. aastal ning seejärel asus ta õppima Tallinna Pedagoogilisse Instituuti, mille lõpetas 1981. aastal kultuurharidustöötaja-tantsujuhtimise lisaerialal, õpetajateks Mait Agu, Igor Gromov ja Kristjan Torop. Sealt alates on Feršel oma teadmisi ja oskusi jaganud laste ja noortega, sega- ja naisrühmadega eeskätt Lääne-Virumaal, aga viimati veel ka Tallinnas tantsuansambli Sõleke juures. Tema töö Eesti Rahvakultuuri Keskuses ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsis tantsuspetsialistina on mõjutanud kogu rahvatantsu valdkonna arengut.

Lisaks loomingule on Ülle Feršel olnud väsimatu korraldaja ja eestvedaja. Tema algatusel sündis 1994. aastal rahvusvaheline laste folkloorifestival Porkuni Pillar, mida ta vedas kümme aastat. Ta on olnud lavastaja ja liigijuht tantsupidudel, sh Eesti meeste tantsupidudel, alates 2002. aastast. Alates 2024. aastast on ta pühendunud ka eakate tantsujuhtide kogukonna hoidmisele, olles Kullaterade klubi esinaine ja eestvedaja.

Ullo Toomi stipendiumi on välja antud alates 1987. aastast, et hoida mälestust Ullo Toomist ja väärtustada rahvatantsutegevust. Fondi halduskogu tegutseb Eesti Rahvuskultuuri Fondi kinnitatud põhikirja alusel. Ullo Toomi stipendium on rahvatantsuliikumise kõrgeim tunnustus, mille laureaat pälvib silmapaistva tegevuse eest eesti rahvatantsu valdkonnas.

Stipendiumi varasemad laureaadid on tantsumaailma suurkujud Maie Orav, Mait Agu, Ilma Adamson, Helju Mikkel, Ülo Luht jpt teised tuntud rahvatantsujuhid

