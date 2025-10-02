Mait Agu nimelised preemiad pälvisid Tiina Mölder ja Eveli Ojasaar

"Mait Agu oli Eesti tantsu- ja teatrimaastikul erakordne kuju, kes tegutses sihikindlalt, et tõsta tantsu positsiooni Eesti kultuuris ning seisis selle eest, et nii tantsijat kui ka koreograafi nähtaks võrdväärse loomeinimesena. Sama eesmärgi nimel tegutseme ka meie – pakkudes tudengitele mitmekülgset erialast haridust, mis aitab neil leida oma tee ja kaasmõtlejad nii Eestis kui ka rahvusvahelisel areenil ning kujundada oma professionaalne tegevus nähtavaks ja ühiskonna poolt tunnustatuks, edendades samal ajal nii eriala kui ka kogu tantsukogukonna väärtusi," sõnas koreograafia õppekavade juht Oksana Tralla-Anger.

Tiina Mölder on Eesti tantsumaastikul üks järjepidevamaid ja omanäolisemaid tantsukunstnikke, lisaks loomingulisele rühmitusele Zuga Ühendatud Tantsijad tegutseb ta tantsupedagoogina mitmetes Eesti haridusasutustes ning loob koreograafiaid sõnalavastustele.

Eveli Ojasaar on loomingulise koosluse Koosseis üks asutajatest. Tema loomingut iseloomustab visuaalsus, eneseiroonia ja tugev liikumispõhisus ehk omanäoline koreograafia.

Mait Agu nimeline preemia loodi Tallinna Ülikooli koreograafia osakonnas 1999. aastal ja antakse välja kord aastas eesmärgiga toetada andekaid tudengeid, tantsuloojaid ja/või tantsuvaldkonna tegijaid pikaajalise panuse eest valdkonda. Preemia on teiste seas saanud Priit Raud, Mart Kangro, Elo Unt, Angela Arraste jt.