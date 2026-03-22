Tantsulavastus "Mis sul viga on?" otsib noorte ärevuse põhjuseid

Zuga Ühendatud Tantsijate koreograaf ja tantsija Kärt Tõnisson rääkis saates "OP", et vaimse tervise teemaline etendus "Mis sul viga on?" sündis noorte kirjutatud tekstide põhjal ja vesteldes, mis noori ärevaks teeb. Tema sõnul on koolide õppekavadest tulenevad nõudmised noortele ja õpetajatele tihti väga ülepaisutatud.

"Käisin vaatamas Zuga Ühendatud Tantsijate tantsuetendusi "Ilma" ja "2+2 = 22" ja mulle tundus, et need sõnumid on nii võimsalt esil ja tekkis soov, et meie sõnumid saaks ka sellesse kuube, mida nemad teevad," ütles Peaasi.ee haridussuuna juht Marit Kannelmäe-Geerts, kust tuli idee tantsulavastuseks "Mis sul viga on?"

Noorte jaoks oleks Kannelmäe-Geertsi sõnul sõnum see, et nende ümber on olemas inimesed, kes hoolivad ja tahavad nendega koos vaimse tervise teemadest rääkida ja neid hinnanguvabalt kuulata. "See ei ole ainult noorteetendus, sest ma loodan, et noortega tulevad kaasa lapsevanemad ja õpetajad ja siis on laiemaks sõnumiks just see, et meile kõigile on oluline kõige lähem kogukond meie ümber, me saame teineteist märgata, toetada ja küsida, kuidas sul läheb ja kui vaja, jõuda ka professionaali abini," tõdes Kannelmäe-Geerts.

Tantsija ja koreograafi Tiina Mölderi sõnul on vaimne tervis kohutavalt lai teema. "Enamasti me nii teemegi, et tuleb enda juurde tulla, kuidas ma ise seda teemat tunnetan, mis murekohad mul endal on," tõi ta välja.

Zuga Ühendatud Tantsijate tantsuetendus "Mis sul viga on?" Autor/allikas: Teet Raik

"Proovisime minna selle väga laia teema mingisuguste valupunktideni. Meie hulgas on palju õpetajaid, me oleme noortega koos igapäevaselt, sealt koorub palju asju ja meil endal on ka pered," tõdes tantsija ja koreograaf Kärt Tõnisson.

Tõnisson tõi välja, et alguses mõtisklesid nad selle üle, milline surve on noortel, millised on ootused noortele, mida noored ise ootavad, mis on nende ärevuse allikad. "Päris suur hulk on seotud ühiskondlike teemadega, aga ka ekraanide ja infoküllusega. Lisaks veel sõda ja kliimamured," lisas Tõnisson, et teemasid, mis noortele muret teevad, on tänapäeval palju.

"Ise pead olema see, kes võtab neid kõrgeid ootusi vähemaks," tõi Mölder välja. "Kas oled kogu aeg tööl ja koju jõudes väsinud või käite lapsega matkamas, räägite juttu."

"Koolide õppekavad ja need nõudmised, mis õpilastele ja õpetajatele täna on, on ilmselgelt ülepaisutatud," sõnas Tõnisson, kes töötab koolis õpetajana.

Lavastuses kasutatud tekstid on noorte endi kirjutatud.

Mölder ja Tõnisson läbisid ka ise peaasi.ee poolt korraldatud vaimse tervise esmaabikoolituse. "Mulle jäi sealt meelde see, et kui sa näed, et kellelgi on mure, anna talle märku, et sa oled tema jaoks olemas," ütles Mölder.