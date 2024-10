Zuga tantsijate uuslavastus "Ilma" kutsub üles positiivsele aktivismile

Lavastus "Ilma" küsib, mis ilm meiega teeb või meie ilmaga. Ilma milleta oleme nõus argipäevas asjatama: uued tossud, reis Hispaaniasse ja vinge telefon või lumine talv ja üleujutuste vaba suvi ka tulevikus? Küsimustele vastamine toimub Zugal positiivse aktivismi kaudu. Näpuga viibutamise asemel kutsuvad tantsijad publikut teemat lahti mõtestama, et säilitada lootus ja tahe tegutseda keskkonna ja iseenda heaks.

"Lavastust ettevalmistades tegime koostööd erinevate teadlastega ja käisime koolides töötube andmas. Põrgatasime noortega mõtteid ning tõdesime, et kliimaga seotud teemad on neile väga olulised, tekitavad muret. Lavastuses "Ilma" soovime pakkuda loomingulist kogukonda, kus mänglevuse kaudu mõelda tõsisematele teemadele ja leida iseenda jaoks lahendusi," kommenteerib Kärt Tõnisson Zugast.

Zuga Ühendatud Tantsijad on mitmete teatri- ja tantsuauhindadega pärjatud ühendus, kuhu kuuluvad Tiina Mölder, Kärt Tõnisson, Helen Reitsnik, Ajjar Ausma ja Päär Pärenson. Tänavu lisandus preemiate hulka Mölderile omistatud Väikese printsi tunnustusauhind, mis antakse kunstnikule, kes on oma pikaajalise silmapaistva tööga panustanud valdkonna arengusse. 1999. aastal loodud Zuga on ainus järjepidevalt ja regulaarselt lastele tantsulavastusi loov kooslus, kes on esinenud nii Eestis kui väljaspool (Soomes, USA-s, Saksamaal, Leedus, Lätis, Hollandis, Palestiinas, Rootsis, Venemaal, Rumeenias, Horvaatias, Poolas, Inglismaal, Hiinas).

Zuga Ühendatud Tantsijate uuslavastus "Ilma" esietendub 26. oktoobril kell 17 Sõltumatu Tantsu Laval. Järgmised etendused on 29.–30. oktoobril ja 22.–23. novembril Sõltumatu Tantsu Laval ja 8. novembril Tartus Genialistide Klubis. Lavastus sobib kõigile alates 10. eluaastast.