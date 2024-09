Portugali koreograaf Piny: tantsukunst on isiklik ja poliitiline

Portugali kaasaegse tantsu üks tuntumaid tegijaid Angola juurtega Piny töötab praegu Tallinna Ülikooli BFM-i koreograafia tudengitega esmaspäeval toimuva Mait Agu preemiate tseremoonia ettevalmistamiseks.

Piny ühendab oma loomingus traditsiooniliste tantsude elemendid tänavatantsu ja popkultuuriga. Tulemus on tantsijale nõudlik ja vaatajale kaasatõmbav. Piny enda sõnul ongi klubitants ja tänavatants tänapäeva rituaaltantsuks.

"Minu jaoks on mu kunst poliitiline. Ma pean alati peegeldama seda, mis toimub minu kui üksikisiku jaoks, kuid samas esindan ma alati tervikut, laiemat pilti, sest see, mis toimub minuga, toimub ka teistega," sõnas Piny.

"Ma arvan, et mured on alati samad, esmalt tulevad nad ellujäämised nagu loomadel, kuni selle mõtteni, et me peame saama võimaluse tunda mõnu ja naudingut, kuni meil on see keha ja kuni me saame tegeleda selle kunstiga," lisas ta.

Piny enda tantsuetendus ".G-Rito" toimub esimesel oktoobril Von Krahli teatris Telliskivi keskuses. Etendusi ja kohtumisi koreograafidega toimub Telliskivi keskuses festivali raames viienda oktoobrini.

Sõltumatu Tantsu Festivali juhi Triinu Aroni sõnul püütakse festivaliga esile tuua, et tantsukunstil on omad vajaduse ja eripärad. "Ning tuletame meelde, et kaasaegne tantsukunst sai Eestis alguse iseseisvusest alates ja meil endal pole suuri maju. Võib-olla peaks seda aeg-ajalt meelde tuletama, et kuidas sellises olukorras edasi minna," tõdes Aron.

"Meil on palju toetust tänu rahvusvahelistele suhetele, kogu programm on samuti koostatud tänu sellele, et on võimalused käia vaatamas ja saada kontakti tegijate endiga," lisas ta.