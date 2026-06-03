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Sõltumatu Tantsu festival keskendub tänavu koosolemise kunstile

Teater
Sõltumatu Tantsu Lava meeskond
Sõltumatu Tantsu Lava meeskond Autor/allikas: Sõltumatu Tantsu Lava
Teater

8. kuni 17. oktoobrini toimub Tallinnas Sõltumatu Tantsu festival, mis toob STL-i lavale ja eri paikadesse üle linna rahvusvaheliselt tunnustatud kaasaegse tantsukunsti koreograafid ja nende loomingu.

Festival keskendub tänavu küsimusele, kuidas aitab tants taastada sidet iseenda, teiste kehade ja kõige ümbritsevaga ajal, mil oskus koos olla on kaduv nähtus. Festivalil omandab kaasaegne koreograafia laiema tähenduse ning võimaldab tantsukunsti sotsiaalselt, kehaliselt ja kollektiivselt kogeda.

"Sõltumatu Tantsu festival läheneb tantsule ennekõike ühise kogemise ja kehalise kohalolu kaudu. Sõltumatu Tantsu Lava kollektiiv on rahvusvahelistel festivalidel ja koostöövõrgustikes osalemise põhjal valinud STF-i programmi selliste koreograafide loomingu, keda ühendab huvi, kuidas keha kaudu luua usaldust, tähelepanu ja kollektiivset turvatunnet. Festivali lavastused ei käsitle koreograafiat üksnes esteetilise väljendusena, vaid vahendina, mille kaudu uurida inimese vajadust koguneda, liikuda ja kogeda midagi ühiselt," ütles Sõltumatu Tantsu Lava loominguline juht Triinu Aron.

Ta rõhutas, et festival loob teadlikult ruumi, kus koosolemise kunst ei ole pelgalt teema laval, vaid vahetu kogemus publiku ja esitajate vahel. "Ka viimaste aastate Londoni Ülikooli kolledži neuroteaduslikud uuringud kinnitavad, et tantsuetenduse ühine kogemine võib sünkroniseerida samas ruumis viibivate inimeste mõtlemist ja emotsionaalset taju. STF näeb selles tänapäeva ühiskonna üha olulisemat kultuurilist ja sotsiaalset potentsiaali."

Kümne festivalipäeva jooksul etendub 11 lavastust. Kõrvalprogramm pakub Koreokohviku arutelusid, kus võetakse vaatluse alla valdkonna ja ühiskonna aktuaalsed teemad. Lisaks toimuvad etendustejärgsed kunstnikuvestlused ning liikumise töötoad nii professionaalidele kui neile, kes soovivad lähemalt tutvuda kaasaegse tantsu eripärase liikumiskeelega. Festivalile paneb punkti reiv.

Etendused toimuvad Sõltumatu Tantsu Laval, Von Krahliteatris, Paavli kultuurivabrikus, Kai kunstikeskuses, linnahallis ning Meritoni vee- ja saunakeskuses.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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