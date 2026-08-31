Sõltumatu Tantsu Lava avab hooaja sarjaga Koreograafia+

Sõltumatu Tantsu Festival toimub 8. kuni 17. oktoobrini Sõltumatu Tantsu Laval ja erinevates paikades üle Tallinna. Festival toob Eestisse kaasaegse tantsu praeguse aja koreograafe ja lavastusi, mis on aktiivselt tuuritamas Euroopa ja maailma olulisematel tantsulavadel ning festivalidel. Tallinna publikul avaneb erakordne võimalus näha teiste seas Jefta van Dintheri, Armin Hokmi ja Elina Pirineni loomingut.

STLi hooaja programmi kujundavad Sveta Grigorjeva koos Südalinna teatriga, Elle Viies, Anumai Raska, Britt Kõrsmaa, Henri Hütt koos Ronimisministeeriumiga, Külli Roosna ja Kenneth Flak koos Endla Teatriga, Kärt Kokkota, Evelyn Uus, Sointu Saraste koos Ehkä produktsioonimajaga, Zuga Ühendatud Tantsijad ja peaasi.ee, Age Linkmann ja Arolin Raudva rahvusvahelises koostöös Elina Pirineni, Helsingi Tantsumaja ja Zodiakiga, Maria-Solei Järvet ja Juulius Vaiksoo, Üüve-Lydia Toompere, Rūta Ronja Pakalne ja Júlia Vavra. Lisaks näeb Tallinna Ülikooli BFMi koreograafia õppekava bakalaureuse- ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia CPPMi õppekava magistrilavastusi.

"Sõltumatu Tantsu Lava algava hooaja keskmes on koreograafia kui kunstivorm, mis ei piirdu teatrilava ega väljakujunenud liikumiskeelega, vaid suhestub ühiskonna, keskkonna, tehnoloogia ja erinevate kogukondadega. Hooaja programmi läbivaks jooneks on küsimus, kuhu koreograafia suundub ning milliseid uusi kogemusi, kohtumisi ja vaatenurki see võimaldab," ütles STLi tegevjuht Triinu Aron.

Ta lisas, et STLi jaoks on oluline hoida kaasaegse tantsu väli ühtaegu avatuna nii uutele tantsukunstnikele, rahvusvahelistele mõtteviisidele kui ka erinevatele publikutele. "STL ei otsi ühte kindlat esteetikat ega koreograafilist käekirja, vaid tantsukunstnikke ja teoseid, mis avavad uusi vaatenurki sellele, mida keha, liikumine ja koreograafia saavad tänases maailmas teha. Kaasaegne tants on elav ja pidevalt muutuv kunstivorm."