Uusi koreograafe tutvustavasse sarja Premiere'27 valiti Evelin Uus ja Kärt Kokkota

Premiere on sõltumatu tantsu lava uusi koreograafe tutvustav sari, mis toimub 2027. aastal aset 15. korda. Sel korral laekus kokku kaheksa taotlust, koreograafide valiku tegi STL-i kollektiiv koosseisus Triinu Aron, Sirli Oot, Annika Ader ja Pille-Triinu Maiste.

Taotluste kaalumise protsessis peeti oluliseks idee läbimõeldust, kaasaegset lähenemist tantsukunstisning kunstniku tulevikupotentsiaali Eesti kaasaegse tantsu väljal, kust osutusid valituks Kärt Kokkota ja Evelin Uus.

Premiere programmi raames on Sõltumatu Tantsu Lava mitmel aastal teinud koostööd Soomes Turu linnas tegutseva kaasaegse tantsu keskusega Ehkä-production. Ka tänavu toimub Premiere'i ettevalmistusperioodi jooksul residentuuri sealses kaasaegse kunsti keskuses Kutomo, kus tantsukunstnikud saavad oma ideid järgi proovida ning lühiformaadis Soome publikule näidata. Koostöös Ehkäga saab tänavu Eestis toimuvate Premiere etendusõhtute raames esmakordselt näha ka ühe Soome noore tantsukunstniku loomingut.

"Premiere on Eesti tantsukunsti üks olulisemaid ja järjepidevamaid järelkasvuplatvorme. Juba 16 aastat on see pakkunud uutele koreograafidele võimalust luua oma esimene professionaalne lavastus ning jõuda sellega publiku ette," sõnas Triinu Aron ja lisas, et olukorras, kus tantsukunstniku karjäär Eestis on sageli ebakindel ning professionaalseks arenguks vajalikke tugistruktuure napib, on Premiere'i roll olulisem kui kunagi varem. "See ei toeta ainult uute teoste sündi, vaid annab alustavatele koreograafidele kogemuse, nähtavuse ja kogukonna, mille najal oma kunstnikuteed jätkata. Just siin sünnivad need hääled ja ideed, mis hakkavad kujundama Eesti tantsukunsti järgmise kümnendi nägu".

Kärt Kokkota on lõpetanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia koreograafi eriala. Tudengina on ta loonud lavastusi, performance'id ja lühifilmi, samuti osalenud näitleja ja tantsijana lavastustes ning mängufilmides.

Evelin Uus on Berliinis tegutsev kunstnik, kes töötab koreograafia, visuaalkunsti ja teksti kokkupuutepunktides. Tema praeguse uurimuse fookuseks on fantaasiamaailmade loomine läbi sünteetilise intiimsuse ja simuleeritud kiindumuse praktikate mõtestamine erootikatööstuse keskkondades.