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Korfest tähistab Eesti koreograafia kõrghariduse 50. aastapäeva

Teater
BFMi koreograafia tudengid
BFMi koreograafia tudengid Autor/allikas: Eva Kram
Teater

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis (BFM) toimub 14. septembrist 14. oktoobrini tantsufestival KorFest, millega tähistatakse koreograafia õppekava 50. aastapäeva.

"Tantsuharidus ei seisa paigal, vaid liigub kindlal sammul edasi," ütles BFMi koreograafia õppekavade juht Oksana Tralla-Anger.  "Juubelifestival toob kokku koreograafia vilistlased, tudengid ja valdkonna tegijad, et tähistada 50 aasta jooksul loodut ning tuua esile nende panus Eesti tantsumaastiku kujunemisse. Samal ajal vaatame tulevikku – uute kunstnike, ideede ja kohtumiste suunas," lisas ta.

Festival algab kunstniku ja koreograafi Alissa Šnaideri fotonäituse "Before the Form" avamisega Tallinna Ülikooli Vita galeriis. Fotoseerias osalesid 2026. aasta koreograafia bakalaureuseõppe lõpetajad enda lõputööde algusfaasis, kus iga tudeng töötas veel oma teose keele, meetodi ja dramaturgilise käekirja leidmisega.

Festivali raames etenduvad Tallinna Ülikooli Mait Agu saalis mitmed koreograafia värskete vilistlaste lavastused. Lisaks toimuvad Tallinna Ülikooli aulas taskuhäälingu salvestus ja vestlusringid ning BFMi Supernova kinos tasuta tantsufilmide õhtu.

2. oktoobril toimub koreograafia vilistlaste kokkutulek. "Viiskümmend on väärikas number – ootame, et meie saalides kohtuksid erinevate põlvkondade tantsutegijad. Päev tuleb täis taaskohtumisi, lugusid, meenutusi," ütles BFMi koreograafia õppekavade projektijuht Heili Lindepuu. "Tegime vilistlastele ka üleskutse saata kooliajast fotosid, mida saabub meie rõõmuks erinevatelt kümnenditelt. Fotod annavad võimaluse vaadata koreograafia õppekava ajalukku, vilistlasõhtu loob sellele lisakihid."

Vilistlasõhtu jooksul etendub koreograafia magistrantide lavastus Külli Roosna ja Kenneth Flaki juhendamisel. 25. korda jagatakse välja ka Mait Agu nimelised tantsupreemiad, mille eesmärk on tunnustada silmapaistvaid tudengeid, vilistlasi või loomingulisi kollektiive nende loomingulise või teadusliku töö eest.

Tallinna Ülikool oli esimene õppeasutus Eestis, kus koreograafiat hakati õpetama kõrghariduse tasemel. Praeguseks tegutsevad koreograafia vilistlased väga erinevates tantsu ja etenduskunstide valdkondades. Näiteks on õppekava lõpetanud Angela Arraste, Elo Unt, Mart Kangro, Sveta Grigorjeva, Tiina Mölder, Rene Nõmmik, Priit Raud. BFMi õppejõududest on ülikooli vilistlased ka näiteks Oksana Tralla-Anger, Sille Kapper-Tiisler, Külli Roosna, Irina Pähn.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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