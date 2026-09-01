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Nele Tiidelepp toob Eesti publikuni Balti Tantsu Platvormil esietendunud lavastuse

Teater
Foto: Elektron.art
Teater

Tänavu aprillis esietendus Vilniuses Balti Tantsu Platvormil Nele Tiidelepa lavastus "10 ways to dance". Suvel ka Prahas publiku ette jõudnud lavastus jõuab alates 4. septembrist ka Eesti vaatajateni.

Veidi rohkem kui kolm aastat tagasi saatis Nele taotluse koreograafia ja etenduskunsti magistriõppesse. Taotlust esitades ei teadnud ta, et õppekava rõhk on asetatud just koreograafiale. Ta arvas, et asub õppima performance'it, kuid leidis end inimeste hulgast, kelle kogu elu keerleb tantsu ümber. Nüüd on ta peagi lõpetamas ja on aeg, et ka tema saaks teada, millest siin tegelikult jutt käib … Mis on tants, mis on koreograafia ja mis neil üksteisega pistmist on?

Tiidelepp kutsus 10 inimest olema selle teose koreograafid. Mõned neist on tantsuga tihedalt seotud, mõnedel pole tantsuga midagi pistmist, kuid neil kõigil on midagi pistmist Nelega või Nelel nendega.

Koreograafid on teiste seas Tom Brennecke, Guðmundur Felixson, Anna Lea Ourø, Xavier Le Roy, Jane Tiidelepp, Liisbeth Horn, Anu Vahtra ja Tereza Ondrova. Dramaturgina lööb kaasa Liisbeth Horn, helidramaturg on Hendrik Kaljujärv, kostüümikunstnik Eva Tarn.

"10 ways to dance" etendub Tallinnas kolmel korral: 4. ja 10. septembri etendused on eesti keeles, 8. septembril inglise keeles. Etendused toimuvad Telliskivi Rohelises saalis.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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