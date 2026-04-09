Tartus toimub viiendat korda etenduskunstide festival Ümberlülitus

Ümberlülitus toimub sel aastal 13.–16. mail ja toob Tartusse muuhulgas loeng-lavastuse seksuaalsusest, klaveribaari ning esietenduse sõiduautos.

Selle aasta programmi kuulub äsja teatriauhindadele nomineeritud Maike Londi lavastus "Three Ballads, a Story and My Mother's Estate", mis on loodud koostöös dramaturg Kim Noble'i ning Maike 19-aastase poja Lukas Janseniga.

Festival toob Tartu publikuni ka möödunud aastal Helsingis esietendunud Kristina Normani dokumentaallavastuse "Kastepunkt", mis jutustab kunstniku isa ajateenistusest Nõukogude armees, kadunud sõpradest ning naabritevahelistest konfliktidest.

Jaanuaris Frankfurdis esietendunud tartlasest etenduskunstniku Nele Tiidelepa rütmide vahele jäävat pausi otsiv lavastus "nights around counting steps (and fade to black)" jõuab Tartus kunstniku kodupublikuni.

Programmis on ka kolm lühilavastust Saal3 novembrikuisest seeriast, mille Viktoria Martjanova, Norman Orro ja Mihkel Maripuu Tartu publiku jaoks elustavad. Festivalil esietendub ka Robin Täpi intiimne rännaklavastus "Drive-in", mis toimub kunstniku autos.

Esmakordselt on lavastusega "An Evening with" Eestis USA-Austria päritolu etenduskunstnik Alex Franz Zehetbauer, kes kutsub publiku sürreaalsesse klaveribaari, mille võtavad üle triksterlik absurdihuumor ning kummitama jäävad meloodiad.

Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis leiab aset Leedu lavastaja Laura Kutkaitė loeng-lavastus "Tremolo", mis käsitleb naiste kehateadlikkuse, seksuaaltervise ja enesehinnangu teemasid. Lavastus pälvis Leedu teatriauhindadel parima interdistsiplinaarse lavakunstiteose ja parima dramaturgia auhinna.

Kett galeriis toimuvas vestlusringis võetakse fookusesse maitse ning see, kuidas arusaam heast maitsest mõjutab festivaliprogrammide koostamist ning žüriide valikute langetamist. Prima Vista ja Värske Rõhuga koostöös toimub kirjandust ja etenduskunste ühendav üritus Armastuse saalis, kus kuus noort teksti ja etenduskunstidega tegelevat noort eksperimenteerivad ettelugemise formaadiga. Kristina Norman ja Heneliis Notton viivad läbi töötoa, kuidas kollaažide abil dokumentaalseid lugusid põimida.