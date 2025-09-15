Kanuti Gildi Saal alustab juubelihooaega Maike Londi lavastusega

Lisaks Maike Londile jõuavad Kanuti Gildi Saali lavale veel seitse lavastust Lea Blault, Erik Valentin Bergilt, Kristina Normanilt, Sunayana Shettylt, Sigrid Savilt ja Hanna Kritten Tangsoolt, Nele Tiidelepalt, Rūta Ronja Pakalnelt, Adriano Wilfert Jensenilt, Andrea Zavala Folachelt ja Alissa Šnaiderilt.

Mitme lavastuse protsess võtab fookusesse erinevad koosloomise meetodid ega toetu tavapärastele lavastuse produtseerimise mudelitele – publikuni jõuab lavastuste seeriaid, laste ja nende vanemate loodud teoseid ning mitmeid ühiselt tantsitud tantse.

Oktoobris alustavad hooaega kolm esietendust. Maike Londi lavastuses "Three Ballads, a Story and My Mother´s Estate" aitavad Londi 19-aastane poeg Lukas Jansen ning Kim Noble tal etenduskunstnikuna comeback'i teha. 4. oktoobril esietenduva lavastuse keskmes on teismeliste ja keskealiste ühismaailm, biograafiad ning elumuutvad pöörded, mis CV-s harva kajastuvad.

Stockholmis tegutseva etenduskunstiku Erik Valentin Bergi soololavastuste seeria "Sport" kaks osa esietenduvad Tallinnas. "Sport" võtab erinevate spordialade kaudu fookusesse sportlaseks olemise fenomeni ning soorituse tähenduse nii võistlemise kui ka etendamise kontekstis.

Horvaatiast pärit etenduskunstnik Lea Blau lavastus lähtub balkani rahvalauludest ning folkloorist, täpsemini kikimorast ehk naissoost majavaimust.

Kristina Normani uus dokumentaallavastus "Kastepunkt", mis otsib turvatunnet ajal, kui sõda on lakkamatu, esietendub novembris Helsingis Baltic Circle festivalil.

Detsembrit alustab Sigrid Savi, Hanna Kritten Tangsoo ning Sunayana Shetty lavastus "Three women walk into a bar…", mis tegeleb liikumise kaudu huumori ning selle sotsiaalse olulisuse uurimisega. Nele Tiidelepa Frankfurdis Künstlerhaus Mousonturmis esietenduvas lavastuses leitakse ja hoitakse rütmi ning pidevat võimalust sellest välja kukkuda.

Rūta Ronja Pakalne aeglase kino esteetikast inspireeritud lavastus keskendub iga keha unikaalsele ajaloole, tähendustele, sotsiaalsetele ootustele ning mälestustele, mis mõjutavad seda, kuidas kehasid näeme.

Adriano Wilfert Jenseni, Andrea Zavala Folache ja Alissa Šnaideri lavastusele "Domestic Anarchism" andis tõuke lapsevanemaks saamine ning perekonna sotsiaalse, bioloogilise ja rahvusliku tähenduse mõtestamine. Esmalt USA-s, Hollandis, Taanis ja Rootsis esietenduv lavastus võtab igas uues riigis kampa kunstniku, kellega ühiselt lavastuse kohalik versioon luua.

Novembris on kavas Saal3 formaat, mille raames loovad igal korral kolm kunstnikku lühilavastused. Kanuti Gildi Saal jätkab ka kolme erinevat residentuuriprogrammi, mis võõrustavad nii Eestis kui ka teistes Põhja- ja Baltimaades tegutsevaid kunstnikke. Kevadel on publiku eest taaskord igal aastal palavalt oodatud lühivormide festival Made in Estonia Maraton, millele järgnevad pikemad festivalid Baltic Take Over Stockholmis ning Ümberlülitus Tartus.

Kogu juubelihooaeg möödub rahvusvahelisuse märksõna saatel – enamus uutest lavastustest on kaasprodutseeritud koos mõne välismaa etendusasutusega või valmivad koostöös rahvusvahelise tiimiga. Juba esietendunud lavastusi näeb uuesti nii Saalis kui ka mitmel pool maailmas tuuritamas.